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Олімпіада-2022: Брати Бьо разом опинилися на п'єдесталі у спринті, українці фінішували у топ-15

12 лютого, 2022 субота
12:15
Спорт Дмитро Підручний

Українські біатлоністи Дмитро Підручний та Артем Прима фінішували у топ-15 в спринтерській гонці на Олімпійських іграх у Пекіні

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Олімпійським чемпіоном у спринті на 10 км став норвежець Йоганнес-Тінгнес Бьо, який припустився одного промаху. Він на 25,5 сек випередив срібного призера Кентена Фійона-Майє з Франції, який також заробив одне штрафне коло. Бронзу отримав рідний брат переможця - Тар'єй Бьо, який залишив нерозбитою одну мішень та програв чемпіону 38,9 сек. 

До двадцятки найсильніших потрапили одразу два українця - Дмитро Підручний та Артем Прима, які заробили по одному штрафному колу. Підручний фінішував 13-м, а Прима - 15. Обидва 13 лютого розпочнуть гонку переслідування з відставанням від лідера у понад 1 хв. 

Антон Дудченко з двома промахами - 60-й, ще один українець - Богдан Цимбал припустився трьох промахів на вогневих рубежах та фінішував 66-м. 

Біатлон

Чоловіки. Спринт, 10 км

1. Йоганнес Тінгнес Бьо (Норвегія) 24:00,4 (1 штрафне коло)

2. Кентен Фійон-Майє (Франція) відставання +25,5 (1)

3. Тар'єй Бьо (Норвегія) +38,9 (1)

13. Дмитро Підручний (Україна) +1.18,6 (1)

15. Артем Пріма (Україна) +1.19,4 (1)

60. Антон Дудченко (Україна) +2.51,2 (2)

66. Богдан Цимбал (Україна) +2.58,6 (3)

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Олімпіада-2022
біатлон
Олімпіада
спринт
Олімпійські ігри
Дмитро Підручний
Артем Прима
Тар'єй Бьо
Йоганнес Бьо
Пекін-2022
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