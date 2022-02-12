Олімпіада-2022: Брати Бьо разом опинилися на п'єдесталі у спринті, українці фінішували у топ-15
Українські біатлоністи Дмитро Підручний та Артем Прима фінішували у топ-15 в спринтерській гонці на Олімпійських іграх у Пекіні
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Олімпійським чемпіоном у спринті на 10 км став норвежець Йоганнес-Тінгнес Бьо, який припустився одного промаху. Він на 25,5 сек випередив срібного призера Кентена Фійона-Майє з Франції, який також заробив одне штрафне коло. Бронзу отримав рідний брат переможця - Тар'єй Бьо, який залишив нерозбитою одну мішень та програв чемпіону 38,9 сек.
До двадцятки найсильніших потрапили одразу два українця - Дмитро Підручний та Артем Прима, які заробили по одному штрафному колу. Підручний фінішував 13-м, а Прима - 15. Обидва 13 лютого розпочнуть гонку переслідування з відставанням від лідера у понад 1 хв.
Антон Дудченко з двома промахами - 60-й, ще один українець - Богдан Цимбал припустився трьох промахів на вогневих рубежах та фінішував 66-м.
Біатлон
Чоловіки. Спринт, 10 км
1. Йоганнес Тінгнес Бьо (Норвегія) 24:00,4 (1 штрафне коло)
2. Кентен Фійон-Майє (Франція) відставання +25,5 (1)
3. Тар'єй Бьо (Норвегія) +38,9 (1)
13. Дмитро Підручний (Україна) +1.18,6 (1)
15. Артем Пріма (Україна) +1.19,4 (1)
60. Антон Дудченко (Україна) +2.51,2 (2)
66. Богдан Цимбал (Україна) +2.58,6 (3)
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Нагадаємо, 11 лютого українська біатлоністка Юлія Джима фінішувала восьмою у спринті на Олімпіаді-2022.
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