Олімпіада-2022: українка Джима фінішувала у топ-10 спринту в біатлоні

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Сьогодні, 11 лютого, на Олімпіаді в Пекіні пройшов жіночий спринт з біатону. Україну представляли Ірина Петренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина.



Найкращий результат серед наших спортсменок показала Джима, яка фінішувала восьмою з відставанням 1.07,5 та зробила 1 промах на стрільбі. Меркушина посіла 24 місце з 1 промахом.



Ірина Петренко фінішувала на 40-й позиції. Українка допустила дві помилки на стрільбі та відстала від Марти Ульсбю-Ройселан з Норвегії на 2.27,4 хв.



Усі три українки кваліфікувалися у гонку переслідування.



Олімпіада-2022



Спринт. Жінки



11 лютого



1. Марте Ульсбю-Ройселан (Норвегія) – 20.44,3 (0 промахів)



2. Ельвіра Оберг (Швеція) – +30,9 (0)



3. Доротея Вірер (Італія) – +37,2 (0)



...

8. Юлія Джима (Україна) – +1.07,5 (1)



24. Анастасія Меркушина (Україна) – +1.47,3 (1)



40. Ірина Петренко (Україна) – +2.27,4 (2)

Нагадаємо, 7 лютого Валя Семеренко через проблеми зі здоров'ям достроково завершила виступи у Пекіні.

11 лютого українська біатлоністка Олена Білосюк (Підгрушна) отримала негативний тест на коронавірус.

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