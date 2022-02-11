Олімпіада-2022: українка Джима фінішувала у топ-10 спринту в біатлоні
Українська біатлоністка Юлія Джима фінішувала восьмою у спринті на Олімпіаді-2022
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогодні, 11 лютого, на Олімпіаді в Пекіні пройшов жіночий спринт з біатону. Україну представляли Ірина Петренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина.
Найкращий результат серед наших спортсменок показала Джима, яка фінішувала восьмою з відставанням 1.07,5 та зробила 1 промах на стрільбі. Меркушина посіла 24 місце з 1 промахом.
Ірина Петренко фінішувала на 40-й позиції. Українка допустила дві помилки на стрільбі та відстала від Марти Ульсбю-Ройселан з Норвегії на 2.27,4 хв.
Усі три українки кваліфікувалися у гонку переслідування.
Олімпіада-2022
Спринт. Жінки
11 лютого
1. Марте Ульсбю-Ройселан (Норвегія) – 20.44,3 (0 промахів)
2. Ельвіра Оберг (Швеція) – +30,9 (0)
3. Доротея Вірер (Італія) – +37,2 (0)
...
8. Юлія Джима (Україна) – +1.07,5 (1)
24. Анастасія Меркушина (Україна) – +1.47,3 (1)
40. Ірина Петренко (Україна) – +2.27,4 (2)
- Нагадаємо, 7 лютого Валя Семеренко через проблеми зі здоров'ям достроково завершила виступи у Пекіні.
- 11 лютого українська біатлоністка Олена Білосюк (Підгрушна) отримала негативний тест на коронавірус.
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