Олімпійська чемпіонка з України одужала після коронавірусу та повернулась в розташування збірної у Пекіні

Про це повідомляє НОК України.



Олена Білосюк захворіла на коронавірус перед відкриттям Олімпіади в Пекіні. Після цього українка перебувала на самоізоляції в готелі.



Білосюк вже перебуває у розташуванні збірної України з біатлону. У нашої команди тепер є 4 здорові біатлоністи, а це саме та кількість, яка потрібно для виступу на естафеті на Олімпіаді-2022 у Пекіні.



Члени збірної України Дар'я Блашко, Михайло Гуменяк, Ігор Ященко та Юрай Санітра, які в Пекіні здали позитивні тести на COVID-19, досі перебувають на самоізоляції.



Олена Білосюк є олімпійською чемпіонкою - 2014 в естафеті.



Нагадаємо, 7 лютого Валя Семеренко через проблеми зі здоров'ям достроково завершила виступи у Пекіні.

9 лютого Семеренко заявила, що вирішила достроково припинити виступи на Олімпійських іграх у Пекіні, аби дати дорогу молодим.

9 лютого президент Федерації біатлону Володимир Бринзак заявив, що жіноча збірна України ризикує пропустити естафету, оскільки Олена Білосюк та Дар'я Блашко досі на самоізоляції через коронавірус.

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