Всі ж так цього хотіли: Олімпійська чемпіонка з України дивно прокоментувала дострокове повернення з Пекіну

Слова Семеренко передає Федерація біатлону України у facebook.

За словами Семеренко, вона була вимушена передчасно залишити Олімпійські ігри у Пекіні через проблеми зі здоров'ям.

"Мій організм дав збій, що змусило мене залишити Олімпійські Ігри. Я довго думала і даю шанс молодим проявити себе на старті. Всі ж так цього хотіли", - написала Семеренко, після повернення якої додому в збірній України не вистачає однієї біатлоністки, аби виступити в естафеті.

Наразі Олена Білосюк та Дар'я Блашко перебувають на самоізоляції через позитивні тести на коронавірус. У команді залишилося лише три здорові біатлоністки - Юлія Джима, Ірина Петренко та Анастасія Меркушина.

36-річна Валя Семеренко не змогла фінішувати в індивідуальній гонці на 15 км через погане самопочуття. Вона також виступала на Іграх-2022 у змішаній естафеті, де на першому етапі заробила три штрафних кола та позбавила збірну України шансів втрутитися у боротьбу за медалі.

Семеренко є олімпійською чемпіонкою Сочі-2014 в естафеті.