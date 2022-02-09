Всі ж так цього хотіли: Олімпійська чемпіонка з України дивно прокоментувала дострокове повернення з Пекіну
Українська біатлоністка Валя Семеренко заявила, що вирішила достроково припинити виступи на Олімпійських іграх у Пекіні, аби дати дорогу молодим
Слова Семеренко передає Федерація біатлону України у facebook.
За словами Семеренко, вона була вимушена передчасно залишити Олімпійські ігри у Пекіні через проблеми зі здоров'ям.
"Мій організм дав збій, що змусило мене залишити Олімпійські Ігри. Я довго думала і даю шанс молодим проявити себе на старті. Всі ж так цього хотіли", - написала Семеренко, після повернення якої додому в збірній України не вистачає однієї біатлоністки, аби виступити в естафеті.
Наразі Олена Білосюк та Дар'я Блашко перебувають на самоізоляції через позитивні тести на коронавірус. У команді залишилося лише три здорові біатлоністки - Юлія Джима, Ірина Петренко та Анастасія Меркушина.
36-річна Валя Семеренко не змогла фінішувати в індивідуальній гонці на 15 км через погане самопочуття. Вона також виступала на Іграх-2022 у змішаній естафеті, де на першому етапі заробила три штрафних кола та позбавила збірну України шансів втрутитися у боротьбу за медалі.
Семеренко є олімпійською чемпіонкою Сочі-2014 в естафеті.
- 7 лютого стало відомо, що Валя Семеренко через проблеми зі здоров'ям достроково завершила виступи у Пекіні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.84
Купівля 27.84Продаж 28.11
-
EUR
Купівля 31.74Продаж 32.17
- Актуальне
- Важливе