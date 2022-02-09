Про це Бринзак заявив у інтерв'ю 24 каналу.

За його словами, поки невідомо, чи зможе жіноча збірна України виступити в естафеті.

"Третина команди закрита: масажисти, сервісмени, головний тренер. Для спортсмена це все дуже важко, психологічно складно. Здають тести весь час. Невідомо чи буде естафета, оскільки наразі лише троє здорових біатлоністок", - сказав Бринзак.

Він зазначив, що Олена Білосюк та Дар'я Блашко, які в Пекіні здали позитивні тести на COVID-19, досі перебувають на самоізоляції.

"Вони повністю ізольовані в кімнатах. У їхньому доступі тренажери, але не більше. Їм не можна виходити з приміщення. Білосюк нервується, хоче як найшвидше повернутися до команди. Блашко взагалі без симптомів, але цифри не дають можливості вийти з ізоляції", - розповів Бринзак.

Він додав, що до Китаю вже прибула запасна біатлоністка Анастасія Меркушина, але їй знадобиться певний час на акліматизацію, тому розраховувати на високі результати у спринті, який відбудеться 11 лютого, не варто.

"Меркушина вже доєдналася до основної команди та почала тренуватися. Вона зможе виступити у спринті. Проте вона пізно прилетіла, потрібно мінімум сім-вісім днів акліматизації. Тому в неї буде важкий стан для гонки. Але ми нічого з цим не можемо зробити, доведеться ризикувати", - пояснив Бринзак.

Жіноча естафета на Олімпіаді у Пекіні відбудеться 16 лютого.

Нагадаємо, 7 лютого Валя Семеренко через проблеми зі здоров'ям достроково завершила виступи у Пекіні.

9 лютого Семеренко заявила, що вирішила достроково припинити виступи на Олімпійських іграх у Пекіні, аби дати дорогу молодим.

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