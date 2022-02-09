Невідомо, чи буде естафета: президент Федерації біатлону розповів про ситуацію у збірній України на Олімпіаді-2022
Президент Федерації біатлону Володимир Бринзак заявив, що жіноча збірна України ризикує пропустити естафету, оскільки Олена Білосюк та Дар'я Блашко досі на самоізоляції через коронавірус
Про це Бринзак заявив у інтерв'ю 24 каналу.
За його словами, поки невідомо, чи зможе жіноча збірна України виступити в естафеті.
"Третина команди закрита: масажисти, сервісмени, головний тренер. Для спортсмена це все дуже важко, психологічно складно. Здають тести весь час. Невідомо чи буде естафета, оскільки наразі лише троє здорових біатлоністок", - сказав Бринзак.
Він зазначив, що Олена Білосюк та Дар'я Блашко, які в Пекіні здали позитивні тести на COVID-19, досі перебувають на самоізоляції.
"Вони повністю ізольовані в кімнатах. У їхньому доступі тренажери, але не більше. Їм не можна виходити з приміщення. Білосюк нервується, хоче як найшвидше повернутися до команди. Блашко взагалі без симптомів, але цифри не дають можливості вийти з ізоляції", - розповів Бринзак.
Він додав, що до Китаю вже прибула запасна біатлоністка Анастасія Меркушина, але їй знадобиться певний час на акліматизацію, тому розраховувати на високі результати у спринті, який відбудеться 11 лютого, не варто.
"Меркушина вже доєдналася до основної команди та почала тренуватися. Вона зможе виступити у спринті. Проте вона пізно прилетіла, потрібно мінімум сім-вісім днів акліматизації. Тому в неї буде важкий стан для гонки. Але ми нічого з цим не можемо зробити, доведеться ризикувати", - пояснив Бринзак.
Жіноча естафета на Олімпіаді у Пекіні відбудеться 16 лютого.
- Нагадаємо, 7 лютого Валя Семеренко через проблеми зі здоров'ям достроково завершила виступи у Пекіні.
- 9 лютого Семеренко заявила, що вирішила достроково припинити виступи на Олімпійських іграх у Пекіні, аби дати дорогу молодим.
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