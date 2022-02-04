Олімпіада-2022: розклад першого дня зимових Ігор у Пекіні

Про це повідомляє Еспресо.TV.



На Олімпіаді-2022 українці змагатимуться у біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних гонках, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліну, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.



Загалом у Пекіні виступлять 45 спортсменів з України і це на 12 атлетів більше, ніж на попередніх зимових Олімпійських іграх-2018.



Завтра, 5 лютого, Дмитро Підручний, Артем Прима, Юлія Джима та Валентина Семеренко біжатимуть змішану естафету 24 км. На Антона Корчука та Євгена Марусяка чекають індивідуальні стрибки з трампліну.



Марина Анцибор, Юлія Кроль, Вікторія Олех, Дарія Рубльова виступлять у скіатлоні, Андрій Мандзій і Антон Дукач виконають заїзди у санному спорті.



Сьогодні, 4 лютого, у столиці Китаю відбулась урочиста церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор-2022. У параді учасників змагань на Національному стадіоні взяла участь і збірна України.



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На урочистій церемонії відкриття прапор України несли олімпійський чемпіон 2018 року з фристайлу в лижній акробатиці Олександр Абраменко і срібна призерка юнацьких Олімпійських ігор з фігурного катання у танцях на льоду Олександра Назарова.



Олімпіада-2022



5 лютого



03:05. Керлінг. Мікст. 7-й тур. Австралія - Норвегія

03:05. Керлінг. Мікст. 7-й тур. Швейцарія - Швеція

04:45. Сноуборд. Жінки. Слоупстайл. Кваліфікація

06:10. Хокей. Жінки. Група A. 2-й тур: Канада - Фінляндія

08:05. Керлінг. Мікст. 8-й тур. Китай - США

08:05. Керлінг. Мікст. 8-й тур. Чехія - Велика Британія

08:05. Керлінг. Мікст. 8-й тур. Швеція - Канада

08:05. Керлінг. Мікст. 8-й тур. Австралія - Італія

08:20. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Трамплін HS-109. Кваліфікація

09:45. Лижні гонки. Жінки. Скіатлон 15 км

10:30. Ковзанярський спорт. Жінки. 3000 м. Фінал

10:40. Хокей. Жінки. Група B. 2-й тур: Японія - Данія

10:40. Хокей. Жінки. Група B. 3-й тур: Чехія - Швеція

11:00. Біатлон. Змішана естафета 4x6 км

12:00. Фристайл. Чоловіки. Могул. 2-а кваліфікація

12:45. Стрибки з трампліна. Жінки. Трамплін HS-109. 1-й раунд

13:00. Шорт-трек. Жінки. 500 м. Кваліфікація

13:10. Санний спорт. Чоловіки. Одномісні сани. 1-а спроба

13:30. Фристайл. Чоловіки. Могул. Фінал 1

13:35. Стрибки з трампліну. Жінки. Трамплін HS-109. Фінал

13:38. Шорт-трек. Чоловіки. 1000 м. Кваліфікація

14:05. Керлінг. Мікст. 9-й тур. Велика Британія - Італія

14:05. Керлінг. Мікст. 9-й тур. Норвегія - Китай

14:05. Керлінг. Мікст. 9-й тур. Чехія - Швейцарія

14:05. Керлінг. Мікст. 9-й тур. США - Канада

14:05. Фристайл. Чоловіки. Могул. Фінал 2

14:23. Шорт-трек. Змішана естафета. 1/4 фіналу

14:40. Фристайл. Чоловіки. Могул. Фінал 3

14:50. Санний спорт. Чоловіки. Одномісні сани. 2-а спроба

14:53. Шорт-трек. Змішана естафета. 1/2 фіналу

15:10. Хокей. Жінки. Група A. 3-й тур: США - ОКР

15:18. Шорт-трек. Змішана естафета. Фінал

*жирним шрифтом виділено змагання, в яких розігруються золоті медалі

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