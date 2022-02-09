Олімпіада-2022: Розклад шостого дня зимових Ігор у Пекіні

Про це повідомляє Еспресо.TV.



10 лютого

03:05. Керлінг. Жінки. 1-й тур. Велика Британія - Швейцарія

03:05. Керлінг. Жінки. 1-й тур. Данія - Китай

03:05. Керлінг. Жінки. 1-й тур. Швеція - Японія

03:05. Керлінг. Жінки. 1-й тур. ОКР - США

03:30. Скелетон. Чоловіки. 1-а спроба

03:30. Сноуборд. Жінки. Хафпайп. Фінал

03:38. Фігурне катання. Чоловіки. Довільна програма

04:30. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Суперкомбінація. Швидкісний спуск

05:00. Скелетон. Чоловіки. 2-я спроба

05:15. Сноуборд. Чоловіки. Сноуборд-крос. Кваліфікація

06:10. Хокей. Чоловіки. Група C. 1-й тур: Швеція - Латвія

08:00. Сноуборд. Чоловіки. Сноуборд-крос. 1/8 фіналу

08:05. Керлінг. Чоловіки. 2-й тур. США - Швеція

08:05. Керлінг. Чоловіки. 2-й тур. Норвегія - Канада

08:05. Керлінг. Чоловіки. 2-й тур. Китай - ОКР

08:05. Керлінг. Чоловіки. 2-й тур. Велика Британія - Італія

08:15. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Суперкомбінація. Слалом

08:37. Сноуборд. Чоловіки. Сноуборд-крос. 1/4 фіналу

08:58. Сноуборд. Чоловіки. Сноуборд-крос. 1/2 фіналу

09:00. Лижні гонки. Жінки. Гонка переслідування 10 км. Вільний стиль

09:15. Сноуборд. Чоловіки. Сноуборд-крос. За 3 місце

09:20. Сноуборд. Чоловіки. Сноуборд-крос. Фінал

10:40. Хокей. Чоловіки. Група C. 1-й тур: Фінляндія - Словаччина

13:00. Фристайл. Мікст. Акробатика Фінал 1

13:50. Фристайл. Мікст. Акробатика Фінал 2

14:00. Ковзанярський спорт. Жінки. 5000 м

14:05. Керлінг. Жінки. 2-й тур. Канада - Південна Корея

14:05. Керлінг. Жінки. 2-й тур. Швеція - Велика Британія

14:05. Керлінг. Жінки. 2-й тур. США - Данія

14:05. Керлінг. Жінки. 2-й тур. Китай - Швейцарія

15:10. Хокей. Чоловіки. Група A. 1-й тур: США - Китай

15:10. Хокей. Чоловіки. Група A. 1-й тур: Канада - Німеччина

15:30. Санний спорт. Естафета

*Жирним шрифтом позначено дисципліни, в яких розігруються медалі

9 лютого стало відомо, що у збірної Олімпійського комітету Росії можуть відібрати золото у командних змаганнях через проблеми із допінг-тестом у одного з фігуристів.

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