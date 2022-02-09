Олімпіада-2022: Розклад шостого дня зимових Ігор у Пекіні
У четвер, 10 лютого, на зимових Олімпійських іграх у Пекіні буде розіграно вісім комплектів нагород
Про це повідомляє Еспресо.TV.
10 лютого
03:05. Керлінг. Жінки. 1-й тур. Велика Британія - Швейцарія
03:05. Керлінг. Жінки. 1-й тур. Данія - Китай
03:05. Керлінг. Жінки. 1-й тур. Швеція - Японія
03:05. Керлінг. Жінки. 1-й тур. ОКР - США
03:30. Скелетон. Чоловіки. 1-а спроба
03:30. Сноуборд. Жінки. Хафпайп. Фінал
03:38. Фігурне катання. Чоловіки. Довільна програма
04:30. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Суперкомбінація. Швидкісний спуск
05:00. Скелетон. Чоловіки. 2-я спроба
05:15. Сноуборд. Чоловіки. Сноуборд-крос. Кваліфікація
06:10. Хокей. Чоловіки. Група C. 1-й тур: Швеція - Латвія
08:00. Сноуборд. Чоловіки. Сноуборд-крос. 1/8 фіналу
08:05. Керлінг. Чоловіки. 2-й тур. США - Швеція
08:05. Керлінг. Чоловіки. 2-й тур. Норвегія - Канада
08:05. Керлінг. Чоловіки. 2-й тур. Китай - ОКР
08:05. Керлінг. Чоловіки. 2-й тур. Велика Британія - Італія
08:15. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Суперкомбінація. Слалом
08:37. Сноуборд. Чоловіки. Сноуборд-крос. 1/4 фіналу
08:58. Сноуборд. Чоловіки. Сноуборд-крос. 1/2 фіналу
09:00. Лижні гонки. Жінки. Гонка переслідування 10 км. Вільний стиль
09:15. Сноуборд. Чоловіки. Сноуборд-крос. За 3 місце
09:20. Сноуборд. Чоловіки. Сноуборд-крос. Фінал
10:40. Хокей. Чоловіки. Група C. 1-й тур: Фінляндія - Словаччина
13:00. Фристайл. Мікст. Акробатика Фінал 1
13:50. Фристайл. Мікст. Акробатика Фінал 2
14:00. Ковзанярський спорт. Жінки. 5000 м
14:05. Керлінг. Жінки. 2-й тур. Канада - Південна Корея
14:05. Керлінг. Жінки. 2-й тур. Швеція - Велика Британія
14:05. Керлінг. Жінки. 2-й тур. США - Данія
14:05. Керлінг. Жінки. 2-й тур. Китай - Швейцарія
15:10. Хокей. Чоловіки. Група A. 1-й тур: США - Китай
15:10. Хокей. Чоловіки. Група A. 1-й тур: Канада - Німеччина
15:30. Санний спорт. Естафета
*Жирним шрифтом позначено дисципліни, в яких розігруються медалі
- 9 лютого стало відомо, що у збірної Олімпійського комітету Росії можуть відібрати золото у командних змаганнях через проблеми із допінг-тестом у одного з фігуристів.
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