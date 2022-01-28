Олімпіада-2022: тренера збірної України з біатлону відправили на самоізоляцію

Про це повідомляє biathlon.com.ua.



Вчорашня інформація про негативний другий тест на коронавірус виявилася неточною. Обидва ПЛР-тести (перший зданий в аеропорту і другий – вже в олімпійському селі) показали позитивний результат.



Тренер не зможе особисто керувати командою під час підготовки до перших гонок на Олімпіаді-2022 в Пекіні. Юрай Санітра змушений вирушити на самоізоляцію.



Про терміни перебування тренера на самоізоляції та умови повернення до роботи з командою поки що невідомо.



Олімпіада у Пекіні пройде з 4 до 20 лютого.

Це перший випадок позитивного тесту в складі олімпійської збірної України.