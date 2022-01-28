Олімпіада-2022: тренера збірної України з біатлону відправили на самоізоляцію
Головного тренера збірної України з біатлону Юрая Санітру відправили на самоізоляцію в Пекіні
Про це повідомляє biathlon.com.ua.
Вчорашня інформація про негативний другий тест на коронавірус виявилася неточною. Обидва ПЛР-тести (перший зданий в аеропорту і другий – вже в олімпійському селі) показали позитивний результат.
Тренер не зможе особисто керувати командою під час підготовки до перших гонок на Олімпіаді-2022 в Пекіні. Юрай Санітра змушений вирушити на самоізоляцію.
Про терміни перебування тренера на самоізоляції та умови повернення до роботи з командою поки що невідомо.
Олімпіада у Пекіні пройде з 4 до 20 лютого.
Це перший випадок позитивного тесту в складі олімпійської збірної України.
- Нагадаємо, 26 січня збірна України з біатлону вирушила на Олімпіаду-2022.
- 27 січня головний тренер чоловічої збірної з біатлону словак Юрай Санітра після прильоту на Олімпіаду до Пекіну здав позитивний тест на коронавірус.
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