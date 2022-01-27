Олімпіада-2022: Тренер збірної України з біатлону після прильоту до Пекіну здав позитивний тест на COVID-19

Про це повідомляє Суспільне:Спорт.

До Китаю від збірної України з біатлону полетіло 23 особи, серед яких 10 спортсменів. Після прильоту в Пекін команду протестували на коронавірус. Позитивним виявився тест Юрая Санітри, результати усіх інших членів делегації - негативні.

Санітра здасть ще один тест, за результатами якого буде відомо подальший план дій. Якщо Санітра буде ізольований, то в складі української команди залишиться ще чотири тренери - Урош Велепець, Олександр Кравченко, Олексій Кравченко та Ігор Ященко.

Це перший випадок позитивного тесту в складі олімпійської збірної України.