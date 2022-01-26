Збірна України з біатлону вирушила на Олімпіаду-2022
Українські біатлоністи, а також їхній штаб відправились у Китай для виступу на Олімпіаді-2022
Про це повідомляє "Трибуна".
З Пекіна біатлоністи мають виїхати до кластера Чжанцзякоу, де знаходиться національний біатлонний центр. Саме там і відбуватимуться олімпійські змагання. Дорога з Пекіна до Чжанцзякоу займе приблизно дві з половиною години.
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В українській біатлонній делегації 23 особи, з них 10 спортсменів та 13 представників тренерського штабу, а також сервіс-бригади.
Склад збірної України з біатлону, яка вирушила до Пекіна:
Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Тищенко.
Жінки: Юлія Джима, Олена Білосюк, Валя Семеренко, Дар'я Блашко, Ірина Петренко.
Тренерський штаб: Юрай Санітра, Урош Велепець, Олександр Кравченко, Олексій Кравченко, Ігор Ященко, Олексій Писаренко (лікар), Богдан Братков (лікар), Михайло Гуменяк (масажист), Дмитро Пухов (масажист).
Сервіс-бригада: Оле Бьорн Треттеруд, Іван Білосюк, Дмитро Бобков, Сергій Михайличенко.
Зимові Олімпійські ігри у Пекіні відбуватимуться з 4 до 20 лютого.
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