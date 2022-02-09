Олімпіада-2022: Українська гірськолижниця зійшла з дистанції у слаломі
На Олімпійських іграх у Пекіні українка Анастасія Шепіленко припинила боротьбу в змаганнях гірськолижників у слаломі в першій спробі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Шепіленко під час першої спроби припустилася помилки та зійшла з дистанції. Таким чином вона втратила шанси кваліфікуватися до другої спроби та припинила боротьбу в слаломі.
Це був вже другий старт українки у Пекіні, у змаганнях з гігантського слалому вона стала 39-ю.
Гірські лижі
Жінки. Слалом
9 лютого
1. Петра Влгова (Словаччина) 1.44,98
2. Катаріна Лінсбергер (Австрія) - відставання +0,08
3. Венді Хольденер (Швейцарія) - 0,12
Анастасія Шепіленко (Україна) не фінішувала
- Нагадаємо, 8 лютого в індивідуальній гонці на 20 км на Олімпійських іграх у Пекіні найкращим з українських біатлоністів став Дмитро Підручний, який фінішував 18-м.
- Також у вівторок українська сноубордистка Аннамарі Данча не змогла подолати кваліфікацію у паралельному гігантському слаломі.
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