Олімпіада-2022: Українська гірськолижниця зійшла з дистанції у слаломі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Шепіленко під час першої спроби припустилася помилки та зійшла з дистанції. Таким чином вона втратила шанси кваліфікуватися до другої спроби та припинила боротьбу в слаломі.

Це був вже другий старт українки у Пекіні, у змаганнях з гігантського слалому вона стала 39-ю.

Гірські лижі

Жінки. Слалом

9 лютого

1. Петра Влгова (Словаччина) 1.44,98

2. Катаріна Лінсбергер (Австрія) - відставання +0,08

3. Венді Хольденер (Швейцарія) - 0,12

Анастасія Шепіленко (Україна) не фінішувала







Нагадаємо, 8 лютого в індивідуальній гонці на 20 км на Олімпійських іграх у Пекіні найкращим з українських біатлоністів став Дмитро Підручний, який фінішував 18-м.

Також у вівторок українська сноубордистка Аннамарі Данча не змогла подолати кваліфікацію у паралельному гігантському слаломі.

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