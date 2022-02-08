Олімпіада-2022: Український біатлоніст Підручний йшов серед лідерів, але через три промахи втратив шанси на медаль у гонці на 20 км

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За Україну в гонці на 20 км виступали Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко та Богдан Цимбал.

Підручний вдало розпочав гонку та завдяки точній стрільбі на першому вогневому рубежі опинився серед лідерів та перебував на шостому місці. Проте українець заробив по одній штрафній хвилині на другій, третій та четвертій стрільбі та не зміг втрутитися у боротьбу за медалі.

У підсумку Дмитро Підручний став 18-м. Артем Прима, Антон Дудченко та Богдан Цимбал зробили по чотири промахи, та посіли 36, 50 та 55 місця, відповідно.

Олімпійським чемпіоном став француз Кентен Фійон-Майє, який припустився двох промахів, але випередив на 14,8 сек білоруса Антона Смольского, який не заробив жодної штрафної хвилини та несподівано став другим.

На 31,1 сек. від переможця відстав норвежець Йоганнес ТІнгнес Бьо, який також не закрив дві мішені та здобув бронзу.

Біатлон

Чоловіки

Індивідуальна гонка, 20 км

8 лютого

1. Кентен Фійон-Майє (Франція) - 48.47,4 (2 штрафні хвилини)

2. Антон Смольський (Білорусь) - відставання 14,8 (0)

3. Йоганнес Тінгнес Бьо (Норвегія) - 31,1 (2)

... 18. Дмитро Підручний (Україна) - 3.01,9 (3)

... 36. Артем Прима (Україна) - 4.48,8 (4)

... 50. Антон Дудченко (Україна) - 6.07,5 (4)

... 55. Богдан Цимбал (Україна) - 6.31,6 (4)

Нагадаємо, 7 лютого українські біатлоністки Юлія Джима та Ірина Петренко в індивідуальній гонці на Олімпіаді-2022 у Пекіні посіли 10 та 11 місце.

Українська біатлоністка Валя Семеренко через проблеми зі здоров'ям достроково завершила виступи на Олімпійських.

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