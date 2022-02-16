Олімпіада-2022: Усі медалісти 12-го дня Ігор у Пекіні. ФОТО
У середу, 16 лютого, на зимових Олімпійських іграх у Пекіні розігрується шість комплектів медалей
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Олімпійські ігри у Пекіні
16 лютого
Гірські лижі
Чоловіки. Слалом
1. Клеман Ноель (Франція)
2. Йоганнес Штрольц (Австрія)
3. Себастьян Фосс-Солевааг (Норвегія)
Клеман Ноель
Фристайл
Чоловіки. Слоупстайл
1. Александер Халл (США)
2. Нік Гуппер (США)
3. Єспер Тьядер (Швеція)
Усі фото - Getty Images
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