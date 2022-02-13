Олімпіада-2022: Усі медалісти 9-го дня Ігор у Пекіні. ФОТО
У неділю, 13 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні було розіграно сім комплектів нагород
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Гірськолижний спорт
Чоловіки. Гігантський слалом.
1. Марко Одерматт (Швейцарія)
2. Жан Краньєц (Словенія)
3. Матьє Февр (Франція)
Марко Одерматт
Лижні гонки
Чоловіки. Естафета 4х10 км
1. ОКР
2. Норвегія
3. Франція
Збірні Норвегії, ОКР та Франції
Біатлон
Жінки. Гонка переслідування, 10 км
1. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегія)
2. Ельвіра Еберг (Швеція)
3. Тіріл Екхофф (Норвегія)
Ельвіра Еберг, Марте Олсбю-Ройзеланд та Тіріл Екхофф (зліва - направо)
Біатлон
Чоловіки. Гонка переслідування, 12,5 км
1. Кентен Фійон-Майє (Франція)
2. Тар'єй Бьо (Норвегія)
3. Едуард Латипов (ОКР)
Кентен Фійон-Майє
Шорт-трек
Жінки. Естафета 3000 м
1. Нідерланди
2. Південна Корея
3. Канада
Збірна Нідерландів
Шорт-трек
Чоловіки. 500 м
1. Шаоан Лю (Угорщина)
2. Костянтин Івлєв (ОКР)
3. Стівен Дюбуа (Канада)
Шаоан Лю
Ковзанярський спорт
Жінки. 500 м
1. Ерін Джексон (США)
2. Такагі Міхо (Японія)
3. Ангеліна Голікова (ОКР)
Ерін Джексон
Усі фото - Getty Images
- Нагадаємо, 13 лютого, за підсумками дев'яти змагальних днів зимових Ігор у Пекіні лідерство у загальному медальному заліку перехопила Норвегія.
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