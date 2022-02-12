Олімпіада-2022: Усі медалісти восьмого дня Ігор у Пекіні. ФОТО
У суботу, 12 лютого, на зимових Олімпійських іграх у Пекіні розігрується шість комплектів нагород
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сноубординг
Мікст. Сноубордкрос
1. Нік Баумгартнер - Ліндсі Джейкобелліс (США)
2. Омар Візінтін - Мікела Мойолі (Італія)
3. Эліот Гронден - Марієта Одін (Канада)
Ліндсі Джейкобелліс (попереду)
Усі фото - Getty Images
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Нагадаємо, 11 лютого українська біатлоністка Юлія Джима фінішувала восьмою у спринті на Олімпіаді-2022.
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