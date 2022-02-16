Олімпіада-2022: Усі результати українців у 12-й день Ігор у Пекіні

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У гірських лижах, українець Іван Ковбаснюк завершив виступи у Пекіні змаганнями у слаломі. Він зійшов у першій спробі та достроково припинив боротьбу.

Таким чином, найкращий результат на Олімпіаді-2022 Ковбаснюк показав у комбінації, де став 14-м. У швидкісному спуску українець виявився 33-м, а в супергіганті - 32-м.

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