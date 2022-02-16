Олімпіада-2022: Абраменко приніс Україні першу медаль Ігор у Пекіні

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Змагання з лижної акробатики були для збірної України останнім реальним шансом здобути медалі на Олімпіаді-2022. Олександр Абраменко підходив до них у статусі олімпійського чемпіона-2018 та віцечемпіона світу-2019. Інший українець - Олександр Окіпнюк - пробився до фіналу з третім результатом у кваліфікації - 125,0 бала. Більше українця набрали лише двоє китайців - Ці Гуанпу (127,88) та Цзя Цзунян (125,67).

Окіпнюк невдало виконав першу спробу, грубо помилився при приземленні, отримав лише 91,40 бала та йшов на останньому, 12-му місці. Абраменко розпочав набагато краще, та за перший стрибок заробив оцінку 123,63 та розташувався на четвертій позиції.

В другій фінальній спробі Окіпнюк отримав 122,01 бала та не зміг пробитися до суперфіналу. Абраменко заробив 113,57 та пробився до шістки найкращих з п'ятого місця, на якому він опинився завдяки першій спробі.

У суперфіналі Абраменко виконав надзвичайно складний стрибок потрійне сальто з п'ятьма гвинтами не дуже чисто, але встояв на приземленні та отримав 116,50 бала. Конкуренти були вимушені ризикувати та припустилися суттєвіших помилок, що врешті дозволило українцю здобути срібну нагороду.

Олімпійським чемпіоном став Ці Гуанпу (129,0). Бронзу здобув Ілля Буров з ОКР (114,93).

Ця медаль стала першою для збірної України на Іграх у Пекіні. На Олімпіаді-2018 єдине золото нашій команді також приніс Абраменко.

Фристайл

Чоловіки. Лижна акробатика

16 лютого

1. Ці Гуанпу (Китай) - 129,00

2. Олександр Абраменко (Україна) – 116,50

3. Ілля Буров (ОКР) - 114,93

… 9. Олександр Окіпнюк (Україна) - 122,01 (у першому фінльному раунді, не кваліфікувався до суперфіналу)

Нагадаємо, 16 лютого жіноча збірна України фінішувала сьомою в естафеті 4х6 км.

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