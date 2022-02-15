Пекін-2022: Олімпійський чемпіон з України Абраменко вийшов до фіналу Ігор у фристайлі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Українець вийшов до фіналу вже за підсумки першої кваліфікаційної спроби. Абраменко отримав за свій стрибок 120,36 та показав п'ятий загальний результат.

Найкращу оцінку отримав Ці Гуанпу з Китаю (127,88), його співвітчизник Цзя Цзунян набрав 125,67. Українця також випередили швейцарець Ное Рот (123,08) та американець Ерік Логран (121,24).

Два інших українці - Олександр Окіпнюк та Дмитро Котовський у першій спробі виступили невдало. Окіпнюк заробив 92,76 бала та став 22-м, Котовський через падіння отримав 73,89 - та йшов останнім - 24-м. Обидва продовжили боротьбу за путівки у другому раунді кваліфікації.

Олександр Абраменко є олімпійським чемпіоном з лижної акробатики 2018 року.

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