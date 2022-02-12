Олімпіада-2022: Усі результати українців у восьмий день Ігор у Пекіні

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У біатлоні у гонці на 20 км до двадцятки найсильніших потрапили одразу два українця - Дмитро Підручний та Артем Прима, які заробили по одному штрафному колу. Підручний фінішував 13-м, а Прима - 15. Обидва 13 лютого розпочнуть гонку переслідування з відставанням від лідера норвежця Йоганнеса Тінгнеса Бьо у понад 1 хв.

Антон Дудченко з двома промахами - 60-й, ще один українець - Богдан Цимбал припустився трьох промахів на вогневих рубежах та фінішував 66-м.

У лижних гонках збірна України невдало виступила в естафеті 4х5 км. Українки припинили боротьбу вже під час другого етапу, оскільки Вікторія Олех відстала від лідерки на коло. На першому етапі за нашу команду виступала Валентина Камінська.

Марина Анцибор та Дар'я Рубльова змоги виступити на своїх етапах не отримали.

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