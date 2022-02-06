Олімпіада-2022: Який вигляд має медальний залік після 2-го дня Ігор у Пекіні
За підсумками другого змагального дня зимових Олімпійських ігор у Пекіні лідерство у загальному медальному заліку зберегла збірна Норвегії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У збірної Норвегії дві золоті та одна бронзова нагорода. Другою з двома золотими медалями йде Швеція. Третю позицію з одним золотом та двома сріблами та бронзами займає команда Олімпійського комітету Росії.
Збірна України поки не здобула на Олімпіаді-2022 жодної нагороди.
- Нагадаємо, 6 лютого збірна України посіла десяте місце на Олімпійських іграх у Пекіні в командному турнірі з фігурного катання.
- Також у неділю українські лижники Олексій Красовський та Руслан Перехода достроково припинили боротьбу в скіатлоні через відставання від лідера на коло.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.96
Купівля 27.96Продаж 28.27
-
EUR
Купівля 31.9Продаж 32.39
- Актуальне
- Важливе