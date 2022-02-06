Олімпіада-2022: Який вигляд має медальний залік після 2-го дня Ігор у Пекіні

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У збірної Норвегії дві золоті та одна бронзова нагорода. Другою з двома золотими медалями йде Швеція. Третю позицію з одним золотом та двома сріблами та бронзами займає команда Олімпійського комітету Росії.

Збірна України поки не здобула на Олімпіаді-2022 жодної нагороди.

Нагадаємо, 6 лютого збірна України посіла десяте місце на Олімпійських іграх у Пекіні в командному турнірі з фігурного катання.

Також у неділю українські лижники Олексій Красовський та Руслан Перехода достроково припинили боротьбу в скіатлоні через відставання від лідера на коло.

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