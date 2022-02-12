Олімпіада-2022: Який вигляд має медальний залік після 8-го дня Ігор у Пекіні

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Німеччина має 8 золотих, 5 срібних та 1 бронзову нагороду. Норвегія здобула 8 золотих 3 срібні та 6 бронзових медалей. В активі США 5 золотих, 5 срібних та 1 бронзова нагорода.

Україна на Олімпіаді-2022 поки не виграла жодної медалі.





Нагадаємо, 12 лютого українські біатлоністи Дмитро Підручний та Артем Прима фінішували у топ-15 в спринтерській гонці на Олімпійських іграх у Пекіні.

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