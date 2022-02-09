Олімпіада-2022: За кого українцям вболівати у шостий день Ігор у Пекіні
У четвер, 10 лютого, представники України на зимових Олімпійських іграх у Пекіні змагатимуться у фристайлі, скелетоні, лижних гонках, фігурному катанні та санному спорті
Про це повідомляє Еспресо.TV.
10 лютого
03:30 Іван Шмуратко: Фігурне катання. Довільна програма
03:30 Владислав Гераскевич: Скелетон. Перший заїзд
04:30 Іван Ковбаснюк: Гірськолижний спорт. Комбінація
09:00 Валентина Камінська, Марина Анцибор, Вікторія Олех: Лижні гонки. Класична гонка, 10 км
13:00 Збірна України: Фристайл. Змішаний турнір
15:30 Збірна України: Санний спорт. Естафета
- 9 лютого стало відомо, що у збірної Олімпійського комітету Росії можуть відібрати золото у командних змаганнях через проблеми із допінг-тестом у одного з фігуристів.
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