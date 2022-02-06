Олімпіада-2022: За кого українцям вболівати у третій день Ігор у Пекіні

Читайте також:

До "Борисполя" прибули військові транспортники з Британії та США. Німеччина пропустила

Лукашенко про війну з Україною: "Максимум 3-4 дні. Автомати дерев'яні... Там нікому проти нас воювати. Володя Зеленський трухнув"