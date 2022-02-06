Олімпіада-2022: За кого українцям вболівати у третій день Ігор у Пекіні
У понеділок, 7 лютого, представники України на зимових Олімпійських іграх у Пекіні змагатимуться у біатлоні, гірських лижах та санному спорті
Про це повідомляє Еспресо.TV.
03:30. Анастасія Шепіленко: гірськолижний спорт (гігантський слалом, перша спроба), 08:30 – друга спроба.
06:00. Іван Ковбаснюк: гірськолижний спорт (швидкісний спуск).
11:00. Ірина Петренко, Юлія Джима, Валя Семеренко: біатлон (індивідуальна гонка, 15 км).
13:50. Олена Стецьків, Юліанна Туницька: санний спорт (одиночки, перший заїзд), 15:30 – другий заїзд.
- Нагадаємо, 6 лютого збірна України посіла десяте місце на Олімпійських іграх у Пекіні в командному турнірі з фігурного катання.
- Також у неділю українські лижники Олексій Красовський та Руслан Перехода достроково припинили боротьбу в скіатлоні через відставання від лідера на коло.
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