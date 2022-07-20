Олімпіада-2028: визначились дати проведення літніх Ігор
Організаційний комітет Олімпіади-2028 повідомив дати проведення змагань у Лос-Анджелес
Про це повідомляє "Трибуна".
Олімпійські ігри у Лос-Анджелесі розпочнуться 14-го і завершаться 30 липня. Змагання розпочнуться на тиждень раніше, ніж було заплановано спочатку, оскільки згідно з заявкою, американці пропонували проведення Олімпіади з 21 липня до 6 серпня.
Паралімпійські ігри розпочнуться 15 серпня і завершаться 27 серпня.
- Літні Олімпійські ігри-2020 обійшлись Японії у $10,4 млрд.
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