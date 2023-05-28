Олімпійська медалістка принесла Україні друге золото Кубка світу з веслування на каное
Українка Людмила Лузан здобула на етапі Кубка світу в Познані золоті нагороди на дистанціях 200 м та 500 м на каное-одиночці
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У неділю, 28 травня, польському місті Познань Лузан перемогла на дистанції 500 м. Для українки це золото стало другим на етапі Кубка світу. 27 травня вона випередила усіх суперниць у змаганнях на 200 м.
Ще одне золото Україні напередодні принесли Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов та Іван Семикін на дистанції 500 м на байдарці-четвірці.
Людмила Лузан на Олімпіаді-2020 здобула срібло на каное-двійці на 500 м та бронзу на одиночці на 200 м. Українка також є чинною чемпіонкою світу на дистанціях 500 м та 1000 м на каное-одиночці.
Кубок світу з веслування на каное
Познань, Польща
28 травня
Жінки. Каное-одиночка, 500 м
1. Людмила Лузан (Україна) – 2.12,92
2. Софія Кішбан (Угорщина) – 2.16,85
3. Ванесса Тот (Хорватія) – 2.17,39
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