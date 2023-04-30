Російських веслувальників повернули у міжнародні змагання за 2 дні після того, як збірна України з каное пережила в Умані ракетний удар РФ

Про це повідомляє Міжнародна федерація каное.

"Рішення було прийнято після широких консультацій у міжнародній спільноті веслувальників та розгляду занепокоєння, висловленого організаторами змагань. Буде створена незалежна комісія для розгляду всіх заявок російських і білоруських спортсменів, які бажають виступати як нейтральні спортсмени", - заявили в ICF.

Рішення федерація ухвалила невдовзі після ракетного удару РФ по житловому будинку в Умані, внаслідок якого 28 квітня загинуло 23 людини.

За словами срібної та бронзової призерки Олімпіади-2020 Людмили Лузан, в момент удару майже всі найкращі українські веслувальники перебували в готелі поруч зі зруйнованою багатоповерхівкою. Чемпіонка світу закликала ICF не допускати росіян до змагань.

"Трагедія сталася поряд із готелем, де перебуває наша команда. Я прокинулася вночі від вибуху, все тряслося… Почуйте. У нашій країні понад рік триває війна, український народ знищують. Це недопустимо та низько навіть для обговорення", - написала Лузан.

Вона назвала рішення про повернення росіян за два дні після того, як ракета прилетіла за 300 м від готелю з нашою командою верхом цинізму.