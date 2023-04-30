Російських веслувальників повернули у міжнародні змагання за 2 дні після того, як збірна України з каное пережила в Умані ракетний удар РФ
Міжнародна федерація каное дозволила росіянам та білорусам відновити виступи в міжнародних змаганнях через два дні після того, як РФ знищила будинок в Умані поруч з готелем де перебували українські веслувальники
Про це повідомляє Міжнародна федерація каное.
"Рішення було прийнято після широких консультацій у міжнародній спільноті веслувальників та розгляду занепокоєння, висловленого організаторами змагань. Буде створена незалежна комісія для розгляду всіх заявок російських і білоруських спортсменів, які бажають виступати як нейтральні спортсмени", - заявили в ICF.
Рішення федерація ухвалила невдовзі після ракетного удару РФ по житловому будинку в Умані, внаслідок якого 28 квітня загинуло 23 людини.
За словами срібної та бронзової призерки Олімпіади-2020 Людмили Лузан, в момент удару майже всі найкращі українські веслувальники перебували в готелі поруч зі зруйнованою багатоповерхівкою. Чемпіонка світу закликала ICF не допускати росіян до змагань.
"Трагедія сталася поряд із готелем, де перебуває наша команда. Я прокинулася вночі від вибуху, все тряслося… Почуйте. У нашій країні понад рік триває війна, український народ знищують. Це недопустимо та низько навіть для обговорення", - написала Лузан.
Вона назвала рішення про повернення росіян за два дні після того, як ракета прилетіла за 300 м від готелю з нашою командою верхом цинізму.
- 28 квітня в Умані Черкаської області під час масованої атаки російська ракета влучила у багатоповерхівку: загинуло 23 людини, серед них - 5 дітей.
- 30 квітня тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва заявив, що команда бойкотуватиме чемпіонат світу через допуск до змагань російських та білоруських спортсменів.
- Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід вказала на присутність серед росіян, яких допустили на чемпіонат світу-2023, представників ЦСКА, які є військовослужбовцями.
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