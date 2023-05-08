Олімпійський чемпіон Верняєв закликав Бельгію не пускати росіян та білорусів на ЧС в Антверпені
Олімпійський чемпіон Олег Верняєв та гімнасти збірної України написали листа до посольства Бельгії із закликом не пускати росіян та білорусів на чемпіонат світу в Антверпені
Про це Верняєв написав у facebook.
За словами олімпійського чемпіона, він та інші українські гімнасти - Ігор Радівілов, Владислав Грико, Назар Чепурний разом з головним тренером збірної України Геннадієм Сартинським, звернулись до посла Бельгії в Україні Пітера Ван Де Вельде з проханням посприяти рішенню про недопуск росіян та білорусів на чемпіонат світу, який відбуватиметься з 30 вересня до 8 жовтня в Антверпені.
"Багато російських олімпійців та професійних спортсменів відкрито підтримують і заохочують дії російського уряду щодо вторгнення в Україну, а інші – просто замовчують, і удають, що нічого не відбувається. Вони є частиною російської пропаганди, яка намагається цинічно маніпулювати всім демократичним світом, у той час, як в Україні триває повномасштабна війна", - йдеться у листі гімнастів.
Вони також нагадали, що повернення росіян та білорусів до міжнародних змагань засудили понад 35 країн світу.
"Терористів та їхніх запеклих поплічників треба ізолювати від демократичного світу, оскільки будь-які їх дії становлять загрозу національній безпеці кожної країни, всіх людей, які виступають проти тиранії та російської жорстокості", - закликали гімнасти.
29-річний Олег Верняєв є переможцем Олімпіади-2016 у вправах на брусах та володарем срібла Ігор у Ріо в багатоборстві. Крім того, українець вигравав золото чемпіонату світу та є шестиразовим чемпіоном Європи.
- 15 березня Олегу Верняєву скоротили термін дискваліфікації за вживання допінгу до двох років, завдяки чому він може відновити виступи.
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