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Омбудсман відповів на заяву ООН про брак доказів геноциду в Україні

6 вересня, 2023 середа
00:40
Війна з Росією геноцид рф вбивство

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець розкритикував заяву Міжнародної комісії ООН про брак доказів для визнання геноциду в Україні

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на офіційний телеграм-канал Лубінця.

Омбудсман наголошує, що стаття 2 Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього чітко дає пояснення, що ж вважається геноцидом. 

Дмитро Лубінець виокремив факти, які підтверджують, що Росія коїть геноцид в Україні:

  • Вбивство членів певної групи осіб: в ООН повідомляли, що наразі в Україні загинули 9 444 мирних громадян.
  • Нанесення тяжких тілесних або психічних ушкоджень членам певної групи: майже 17 000 людей зазнали поранень внаслідок російської агресії.
  • Створення членам групи умов, які розраховані на повне чи часткове її знищення: масовані ракетні атаки по енергетичній інфраструктурі України взимку та підрив російськими окупантами Каховської ГЕС. Умови, у яких живуть українці біля лінії фронту.
  • Унеможливлення народження дітей в середовищі групи: за даними Офісу генпрокурора, в Україні з 24 лютого 2022 року зареєстрували 225 випадків сексуального насильства, скоєного росіянами.
  • Насильницьке переміщення дітей з однієї етногрупи в іншу: російські окупанти депортували 19 546 українських дітей.

"Якщо міжнародній комісії ООН цих фактів недостатньо, щоб визнати очевидні речі, то запрошую її представників відвідати звільнені українськими воїнами населені пункти чи населені пункти, які розташовані недалеко від лінії фронту! Там все одразу стане очевидним!", - наголошує Дмитро Лубінець.

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Військові новини
воєнні злочини Росії
геноцид українців
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