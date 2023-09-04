Комісія ООН в Україні заявила про брак доказів щодо геноциду з боку РФ

Про це інформує Радіо Свобода.

"На даному етапі ми все ще не дійшли висновку, що (в Україні – ред.) відбувається геноцид", - сказав голова Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Мьосе.

За його словами, комісія не має достатніх наявних доказів, які б відповідали юридичній кваліфікації Конвенції про геноцид.

"Ми чудово усвідомлюємо занепокоєння та закиди щодо цього злочину. Тому ми досліджуємо це крок за кроком. На цей час ми не маємо достатніх наявних доказів, які б відповідали юридичній кваліфікації, передбаченій Конвенцією про геноцид. Ви пам’ятаєте, що це питання умислу, умислу злочинців. Має бути "потреба" знищити певну групу. І таке знищення, відповідно до Конвенції, має бути фізичним чи біологічним. Це ті жорсткі умови, які підтверджені судовою практикою", – зазначив голова комісії.

Натомість Мьосе зазначив, що ООН продовжуватиме розслідування в Україні. Раніше комісія вже зазначала, що "в російських ЗМІ були певні заяви, які, можливо, могли мати стосунок до питання про підбурювання до геноциду".

"Це одна лінія, якої ми дотримуємося, і ми її розглянемо. Але поки висновків немає", – додав Мьосе.

За його словами, це питання не слід розглядати окремо від інших наших висновків.

"Як ви знаєте, ми виявили велику кількість воєнних злочинів. Ми виявили, що принаймні щодо двох тем, а саме тортур і атак (по енергетичній інфраструктурі України – ред.) з жовтня 2022 року, питання полягає в тому, чи слід розглядати їх як злочини проти людяності... І ми визначили, що є ознаки того, що це може бути злочином проти людяності. Тому я вважаю, що корисно подивитися на усе в контексті", – підсумував очільник комісії ООН з розслідування порушень в Україні.