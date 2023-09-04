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Головна Війна з Росією Комісія ООН в Україні заявила про брак доказів щодо геноциду з боку РФ

Комісія ООН в Україні заявила про брак доказів щодо геноциду з боку РФ

4 вересня, 2023 понедiлок
14:43
Війна з Росією ООН

У понеділок, 4 вересня, члени Міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні прибули в Київ. На пресконференції вони заявили, що наразі не мають достатніх доказів для визнання геноциду в країні

Про це інформує Радіо Свобода.

"На даному етапі ми все ще не дійшли висновку, що (в Україні – ред.) відбувається геноцид", - сказав голова Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Мьосе. 

За його словами, комісія не має достатніх наявних доказів, які б відповідали юридичній кваліфікації Конвенції про геноцид.

"Ми чудово усвідомлюємо занепокоєння та закиди щодо цього злочину. Тому ми досліджуємо це крок за кроком. На цей час ми не маємо достатніх наявних доказів, які б відповідали юридичній кваліфікації, передбаченій Конвенцією про геноцид. Ви пам’ятаєте, що це питання умислу, умислу злочинців. Має бути "потреба" знищити певну групу. І таке знищення, відповідно до Конвенції, має бути фізичним чи біологічним. Це ті жорсткі умови, які підтверджені судовою практикою", – зазначив голова комісії.

Натомість Мьосе зазначив, що ООН продовжуватиме розслідування в Україні. Раніше комісія вже зазначала, що "в російських ЗМІ були певні заяви, які, можливо, могли мати стосунок до питання про підбурювання до геноциду".

"Це одна лінія, якої ми дотримуємося, і ми її розглянемо. Але поки висновків немає", – додав Мьосе.

За його словами,  це питання не слід розглядати окремо від інших наших висновків.

"Як ви знаєте, ми виявили велику кількість воєнних злочинів. Ми виявили, що принаймні щодо двох тем, а саме тортур і атак (по енергетичній інфраструктурі України – ред.) з жовтня 2022 року, питання полягає в тому, чи слід розглядати їх як злочини проти людяності... І ми визначили, що є ознаки того, що це може бути злочином проти людяності. Тому я вважаю, що корисно подивитися на усе в контексті", – підсумував очільник комісії ООН з розслідування порушень в Україні.

  • Подібну заяву про відсутність доказів геноциду українців голова Міжнародної слідчої комісії ООН Ерік Мьосе висловив у березні під час пресконфренції у Женеві. Водночас він зазначив, що в Україні виявлено широкий спектр воєнних злочинів РФ.
  • А напередодні, у жовтні 2022 року, незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування подій в Україні знайшла докази низки воєнних злочинів, порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права, що були скоєні росіянами.
  • В Офісі генпрокурора заявляли, що з початку повномасштабного вторгнення Росії Україна зафіксувала 100 666 скоєних окупантами воєнних злочинів.
Світ
Україна
ООН
геноцид
геноцид українців
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