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За час масштабної війни зафіксовано 100 666 воєнних злочинів росіян в Україні

17 серпня, 2023 четвер
23:32
Війна з Росією Офіс генпрокурора України

З початку повномасштабного вторгнення Росії Україна зафіксувала 100 666 скоєних окупантами воєнних злочинів

Про це заявив керівник департаменту Офісу генпрокурора з нагляду в провадженнях про злочини в умовах збройного конфлікту Юрій Бєлоусов, передає Радіо Свобода.

Під час дискусії "Геноцид як злочин. Як покарати винних?" Бєлоусов повідомив, що підозри оголосили вже 390 особам.

"Ми маємо два великих блоки. Перший блок – це саме воєнні злочини, це вбивства, сексуальне насильство, атаки на енергоструктуру і так далі. Ми вже офіційно оголосили про підозру 390 особам. 390 осіб вже має статус підозрюваних", – сказав Бєлоусов.

Чиновник додав, що в десятках справ уже є вироки.

"Понад 200 справ в судах і 55 осіб вже отримали вироки. Більша частина з них - так звані заочні вироки. Тобто, ми встановили, що це вони винні, суд виніс вирок, але ця людина поки не перебуває в наших руках. Але це питання часу", - розповів Бєлоусов.

Представник ОГП зазначив, що триває також робота з притягнення до відповідальності вищого військово-політичного керівництва РФ та спонсорів війни.

"Це депутати Держдуми, це президенти РФ, це керівництво міноборони тощо. Або, наприклад, великий бізнес, який допомагає Росії вчиняти ці безчинства в Україні. Тут ми маємо близько 700 осіб, які вже отримали статус підозрюваних", – сказав Бєлоусов.

Крім того, прокуратура співпрацює з Міжнародним кримінальним судом, надаючи йому доказову базу.

"В Україні постійно перебувають представники Міжнародного кримінального суду. В вересні, можливо, в жовтні вони відкриють свій постійний офіс. Але ці люди перебувають тут щоденно. Вони працюють групами, змінюють одне одного. І щоденно ми з ними їздимо, допитуємо людей, вивчаємо документації. Вони вивчають наші матеріали. Здебільшого, основну доказову базу вони беруть з наших кримінальних проваджень. А ми з радістю ділимося цим, бо ми хочемо, щоб вони використали їх з максимальною користю", – розповів Бєлоусов.

За словами представника Офісу генпрокурора, 99% злочинів РФ розслідуватимуть саме в Україні.

"Виходячи з досвіду роботи Міжнародного кримінального суду, наприклад, ми розуміємо, що в нього дуже обмежене коло. Його завдання не зробити роботу держави, а виконати допоміжну функцію. Ми розуміємо, що ресурси суду обмежені, він зможе притягти, ми сподіваємося, 10, може 20 людей. А в Україні ми маємо 100 тис. вчинених злочинів вже зараз. Тобто, це десятки тисяч воєнних злочинців. Жодна система світу, жодна міжнародна інституція ніколи їх не притягне до відповідальності", – сказав Бєлоусов.

Щодо темпів розслідувань чиновник наголосив, що Україна має продемонструвати, що збирає докази навіть в умовах війни.

"І нам не соромно ці справи показати потім", - додав Бєлоусов.

Керівник департаменту Офісу генпрокурора наголосив, що Україна у співпраці з найкращими світовими юристами намагаються все-таки переконати міжнародну юридичну спільноту, що РФ чинить саме геноцид.

"Ми дуже-дуже сподіваємось, що Міжнародний кримінальний суд, працюючи в Україні, буде прислуховуватись до позиції експертів, що все ж таки, крім воєнних злочинів, крім злочинів проти людяності, в Україні є злочин геноциду. ... Це злочин, який має системний характер, але який при цьому вчиняється з конкретним умислом – знищити певну групу повністю або частково", - сказав Бєлоусов.

Чиновник наголосив, що ключове завдання правоохоронців зараз - максимально задокументувати все, що відбувається в Україні. 

"Зафіксувати кожен обстріл, кожне вбивство, кожен випадок депортації наших дітей, кожен випадок сексуального насильства, встановити це і зафіксувати, щоб ми не втратили докази", - сказав Бєлоусов.

Представник Офісу генпрокурора додав, що злочини також досліджують на предмент того, що вони мають спільного.

"Тут ми вже бачимо систематичність однозначно, і ми бачимо, що ці злочини вчиняються Росією з певною метою. І, власне, наше завдання довести цю мету. В нашій національній юрисдикції є велике магістральне провадження щодо геноциду, яке здійснює Офіс генпрокурора разом із СБУ, в межах якого ми збираємо доказову інформацію, ми аналізуємо всі 100 тис. злочинів, які вчинили росіяни, з точки зору наявності геноцидного умислу. ... Ми максимально будемо сприяти в зібранні доказів для того, щоб у прокурорів Міжнародного кримінального суду, а згодом у суддів сформувалося враження, що все-таки це є геноцид", – пояснив Бєлоусов.

Чиновник додав, що в 2022 році про геноцид "майже ніхто не хотів навіть розмовляти", натомість цьогоріч ситуація змінилася.

  • У травні 2023 року Парламентська асамблея НАТО визнала злочини Росії проти України геноцидом.
  • У червні Комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, що засуджує викрадення українських дітей Росією та називає її дії геноцидом.
  • За час масштабної війни станом на початок серпня 2023 року МВС України ідентифікувало понад 232 тис. російських воєнних злочинців, а також українськийх зрадників і колаборантів.
  • У серпні постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер повідомив, що президент Джо Байден розпорядився передати Міжнародному кримінальному суду докази воєнних злочинів Росії в Україні.
Новини
Україна
геноцид
Офіс генпрокурора
воєнні злочини Росії
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