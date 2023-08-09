Посол США в ОБСЄ підтвердив передачу доказів воєнних злочинів РФ до МКС

Про це Карпентер заявив в інтерв’ю Укрінформу.

"Так, я можу підтвердити: президент вирішив, що для нас дуже важливо, щоб була можливість притягнення до відповідальності за різні воєнні злочини та інші звірства, які Росія скоїла в Україні. І наш підхід в тому, щоб підтримувати всіх суб'єктів, які беруть участь у процесі притягнення до відповідальності", - сказав постпред США при ОБСЄ.

Він додав, що Сполучені Штати також дуже підтримують створення міжнародного трибуналу для розгляду злочину агресії проти України.

"Отже, є різні зусилля в різних кошиках. І той факт, що ми підтримали Міжнародний кримінальний суд, зобов’язує нас ділитися інформацією з ним. Думаю, президент Байден вирішив, що вкрай важливо, щоб ми це зробили і підтримали МКС не лише на словах, а й шляхом надання фактичної інформації, яка є у нашому розпорядженні", - заявив Карпентер.

Він не став вдаватися в деталі передачі Сполученими Штатами інформації до МКС, однак зауважив, що "цей дуже важливий крок до співпраці з МКС свідчить про те, наскільки важливо для президента Байдена підтримати притягнення до відповідальності за воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні".