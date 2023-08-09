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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Посол США в ОБСЄ підтвердив передачу доказів воєнних злочинів РФ до МКС

Посол США в ОБСЄ підтвердив передачу доказів воєнних злочинів РФ до МКС

9 серпня, 2023 середа
04:42
Війна з Росією Міжнародний кримінальний суд

Постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер підтвердив інформацію американських ЗМІ про те, що президент Джозеф Байден дав розпорядження передавати докази російських воєнних злочинів до Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі.

Про це Карпентер заявив в інтерв’ю Укрінформу.

"Так, я можу підтвердити: президент вирішив, що для нас дуже важливо, щоб була можливість притягнення до відповідальності за різні воєнні злочини та інші звірства, які Росія скоїла в Україні. І наш підхід в тому, щоб підтримувати всіх суб'єктів, які беруть участь у процесі притягнення до відповідальності", - сказав постпред США при ОБСЄ.

Він додав, що Сполучені Штати також дуже підтримують створення міжнародного трибуналу для розгляду злочину агресії проти України.

"Отже, є різні зусилля в різних кошиках. І той факт, що ми підтримали Міжнародний кримінальний суд, зобов’язує нас ділитися інформацією з ним. Думаю, президент Байден вирішив, що вкрай важливо, щоб ми це зробили і підтримали МКС не лише на словах, а й шляхом надання фактичної інформації, яка є у нашому розпорядженні", - заявив Карпентер.

Він не став вдаватися в деталі передачі Сполученими Штатами інформації до МКС, однак зауважив, що "цей дуже важливий крок до співпраці з МКС свідчить про те, наскільки важливо для президента Байдена підтримати притягнення до відповідальності за воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні".

  • Нанадаємо, наприкінці липня газета The New York Times із посиланням на поінформовані джерела повідомила, що президент Сполучених Штатів Джо Байден таємно наказав розпочати обмін доказами російських воєнних злочинів в Україні з Міжнародним кримінальним судом у Гаазі.
Кримінал
США
воєнні злочини Росії
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