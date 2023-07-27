Про це пише New York Times із посиланням на поінформовані джерела

Посадовці, знайомі з цим питанням, наголошують, що це свідчить про серйозні зміни в американській політиці.

За словами чиновників, таке рішення Байдена перекреслює багатомісячний опір з боку Пентагона, який стверджував, що такий крок може створити прецедент, який дозволить переслідувати американських військових.

За даними видання, американські спецслужби зібрали інформацію, включаючи деталі про рішення російських чиновників навмисно завдати ударів по цивільній інфраструктурі в Україні та примусово депортувати тисячі українських дітей з окупованої території.

NYT зазначає, що Штати вже ділилися деякими з цих доказів з українськими прокурорами, але утрималися від надання їх Гаазі.

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. У відповідь заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив завдати ракетного удару по суду в Гаазі.