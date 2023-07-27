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Байден доручив передати суду в Гаазі докази воєнних злочинів РФ в Україні, - New York Times

27 липня, 2023 четвер
01:24
Війна з Росією Джо Байден

Президент Байден видав таємне розпорядження про передачу доказів російських воєнних злочинів в Україні до Міжнародного кримінального суду в Гаазі

Про це пише New York Times із посиланням на поінформовані джерела

Посадовці, знайомі з цим питанням, наголошують, що це свідчить про серйозні зміни в американській політиці.

За словами чиновників, таке рішення Байдена перекреслює багатомісячний опір з боку Пентагона, який стверджував, що такий крок може створити прецедент, який дозволить переслідувати американських військових.

За даними видання, американські спецслужби зібрали інформацію, включаючи деталі про рішення російських чиновників навмисно завдати ударів по цивільній інфраструктурі в Україні та примусово депортувати тисячі українських дітей з окупованої території.

NYT зазначає, що Штати вже ділилися деякими з цих доказів з українськими прокурорами, але утрималися від надання їх Гаазі.

  • 23 березня було підписано меморандум між урядом України та судом у Гаазі про відкриття офісу Міжнародного кримінального суду в Києві.
  • Міжнародний суд ООН у Гаазі розглядає позов України до РФ щодо порушення Конвенції про злочин геноциду. Долучитися до позову дозволили ще 32-м країнам.

Джо Байден
Кримінал
США
воєнні злочини Росії
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