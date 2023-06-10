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Міжнародний суд ООН у Гаазі долучив до позову України проти РФ ще 32 країни

10 червня, 2023 субота
03:16
Війна з Росією суд ООН

Міжнародний суд ООН у Гаазі розглядає позов України до РФ щодо порушення Конвенції про злочин геноциду. Долучитися до позову дозволили ще 32-м країнам

Про це в п'ятницю, 9 червня, повідомляє "Німецька хвиля", з посиланням на пресслужбу суду.

Більшість членів Міжнародного суду ООН у Гаазі погодилися долучити 32 держави до позову, поданого Україною проти Росії щодо порушення Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Рішення ухвалене голосами 14 суддів проти одного.

Зазначається, що на етапі попередніх заперечень до позову приєдналися 26 країн Європейського Союзу, крім Угорщини, Австралія, Канада, Нова Зеландія, Норвегія, Ліхтенштейн та Великобританія. Водночас суд ООН одноголосно відмовив США у долученні до позову.

Тепер суд має вирішити, чи має він повноваження відкривати основне судове засідання, а союзники України хочуть підтвердити це своїми заявами.

Україна подала позов до Міжнародного суду ООН щодо порушення Росією Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього 26 лютого 2022 року. РФ не брала участі у засіданні 7 березня 2022 року. 16 березня Міжнародний суд ООН у постанові про тимчасові заходи зобов’язав Росію негайно припинити воєнні дії проти України.

Тим часом на розгляді в суді ООН перебуває ще один позов України проти Росії, пов’язаний із ймовірним порушенням Росією двох міжнародних конвенцій – про боротьбу з фінансуванням тероризму та ліквідацію будь-яких форм расової дискримінації. Слухання почалися 6 червня і мають завершитися 14 червня.

Очікується, що на ухвалення рішення суду ООН знадобиться щонайменше кілька місяців. Вердикт Міжнародного суду ООН є обов'язковим для виконання обох сторін. Як зауважив посол із особливих доручень МЗС України Антон Кориневич, це перший процес України проти Росії, який у міжнародній судовій інстанції дійшов до стадії розгляду по суті.

Україна подала заяву до суду ООН у 2017 році у зв'язку з діями проросійських сепаратистів 2014 року на Донбасі та російської "влади" у незаконно анексованому РФ Криму. У квітні 2017 року в рамках цього позову Міжнародний суд ООН виніс ухвалу за клопотанням України про встановлення тимчасових заходів. Він встановив, зокрема, що в Криму Росія має утримуватися від накладання обмежень на роботу інститутів кримськотатарської громади, включаючи Меджліс, та забезпечити доступ до навчання українською мовою.

  • Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна.
  • 23 березня було підписано меморандум між урядом України та судом у Гаазі про відкриття офісу Міжнародного кримінального суду в Києві.

Кримінал
ООН
допомога Україні
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