Про це інформує пресслужба МВС.

Зазначається, що до інформаційної підсистеми "Воєнний злочинець", яка об'єднує відомості про всіх воєнних злочинців, ідентифікованих від початку повномасштабного вторгнення Росії, вже внесли відомості про 232 131 особу. Серед них:

197 857 військовослужбовців російських окупаційних військ;

3 522 представники незаконних збройних формувань та приватних військових компаній;

3 267 колаборантів та зрадників України;

401 представник військово-політичного керівництва країни-агресора.

Вказано, що усі вони проходять за кримінальними провадженнями.

Заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко наголосив, що ідентифікація допомагає довести причетність такої особи до того чи іншого злочину.

"Цією інформацією ми ділимося з нашими партнерами через канали Європолу. Вони потім самі вирішують, чи закривати цим громадянам доступ до своїх країн, оскільки це потенційні терористи. За воєнними злочинцями стежать не тільки наші правоохоронці. Адже завдяки співпраці з Європолом, коли такі особи заїжджають до інших країн в якості туристів, то до них вже зовсім інше ставлення. На них звертають увагу, стежать, що вони роблять в країні перебування та з ким зустрічаються", - вказав він.