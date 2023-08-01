Закатував українського воїна та знущався з мирних жителів: російському комбату оголосили підозру
Правоохоронці заявили про підозру майору ЗС РФ Данилу Коблику, який очолював підрозділ, що захопив селище Лукашівка на Чернігівщині. Він допитував і катував українського бійця, а потім розстріляв, також знущався із мирних жителів
Про це інформують Офіс генпрокурора та Служба безпеки України.
Слідство встановило, що у березні 2022 року командир батальйону 74-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ (м. Юрга, Кемеровська область) майор Данило Коблик брав участь у захопленні селища Лукашівка на Чернігівщині.
Під час каральних налетів на території населеного пункту рашисти полонили українського воїна, а також викрали трьох місцевих мирних жителів. Тоді потерпілих утримували в одному із гаражів, де російські загарбники обладнали катівню.
Фото: Офіс генпрокурора
Коблік особисто допитував українського військовополоненого, застосовуючи до нього жорстокі тортури. Таким чином рашист намагався вибити розвіддані про ЗСУ. Однак, не отримавши жодної інформації, той розстріляв українця з автоматичної зброї.
Після цього Коблік почав катувати інших ув’язнених. Під час вчинення тортур він періодично здійснював постріли з автомата над їхніми головами.
Російському окупанту заочно оголосили про підозру за порушення законів та звичаїв війні.
Застереження: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Начальнику та інспектору колонії в Оленівці, де отримували українських військовополонених, оголосили про підозру за жорстоке поводження, зокрема фізичне та сексуальне насильство.
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