Про це інформують Офіс генпрокурора та Служба безпеки України.

Слідство встановило, що у березні 2022 року командир батальйону 74-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ (м. Юрга, Кемеровська область) майор Данило Коблик брав участь у захопленні селища Лукашівка на Чернігівщині.

Під час каральних налетів на території населеного пункту рашисти полонили українського воїна, а також викрали трьох місцевих мирних жителів. Тоді потерпілих утримували в одному із гаражів, де російські загарбники обладнали катівню.

Фото: Офіс генпрокурора

Коблік особисто допитував українського військовополоненого, застосовуючи до нього жорстокі тортури. Таким чином рашист намагався вибити розвіддані про ЗСУ. Однак, не отримавши жодної інформації, той розстріляв українця з автоматичної зброї.

Після цього Коблік почав катувати інших ув’язнених. Під час вчинення тортур він періодично здійснював постріли з автомата над їхніми головами.

Російському окупанту заочно оголосили про підозру за порушення законів та звичаїв війні.

Застереження: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.