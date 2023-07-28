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Фізичне та сексуальне насильство щодо полонених: керівників колонії в Оленівці підозрюють у воєнних злочинах

28 липня, 2023 п'ятниця
11:44
Кримінал На фото: начальник та інспектор колонії в Оленівці

Начальнику та інспектору колонії в Оленівці, де отримували українських військовополонених, оголосили про підозру за жорстоке поводження, зокрема фізичне та сексуальне насильство

Про це інформує Офіс генпрокурора.

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни громадянам України, які обійняли посади у так званій державній бюджетній установі "Волноваська виправна колонія державної служби виконання покарання міністерства юстиції "ДНР", - йдеться в заяві.

Слідство встановило, що полонені ставали жертвами жорстокого поводження в Оленівці від керівника та співробітників так званої Волноваської виправної колонії, зокрема молодшого інспектора відділу нагляду та безпеки, які не дотримувалися міжнародного гуманітарного права.

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Очільник колонії видає накази про конвой та охорону осіб, які перебувають на її території, про їх відправлення до "дисциплінарного ізолятора". Там регулярно жорстоко поводились з військовополоненими.

Фігуранти піддавали фізичному, психологічному та сексуальному насильству не менш ніж 100 військовослужбовців Збройних Сил України. Це було спрямовано на систематичні образи та приниження полонених.

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На сьогодні встановлюється порядок щодо оголошення підозрюваних у розшук.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про російський теракт в Оленівці

29 липня 2022 року росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці Донецької області, де тримали українських полонених. Унаслідок обстрілу загинуло близько 40 людей, ще 130 отримали поранення. 

Пізніше міноборони Росії запросило експертів, фахівців з ООН і Червоного Хреста на місце теракту в Оленівці. Утім доступ представникам ЧХ до місця трагедії не дала

Головком ЗСУ Валерій Залужний заявив, що звірства росіян, які вони творять над нашими військовополоненими, викликають лють, і Україна помститься за кожного загиблого чи скаліченого. СБУ, ЗСУ та розвідка вимагали від ООН та Червоного Хреста приїхати на місце теракту.

30 липня 2022 року Україна розпочала процедуру повернення тіл загиблих від теракту в Оленівці. Повернути вдалося 54 тіла.

У відповідь на російський теракт Верховна Рада закликала світ визнати РФ державою-терористом і посилити санкції у зв'язку з вбивством українських військовополонених.

Генсекретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що збирається створити місію для з'ясовування обставин вбивства українських військовополонених в Оленівці. Її створили 23 серпня 2022 року. 

5 січня Гутерреш розпустив місію з встановлення обставин загибелі українських військовополонених. Пізніше в ООН заявили, що місія до колонії в Оленівці все ще можлива.

26 червня Лубінець повідомив, що у колонії в Оленівці досі перебувають українські військовополонені. 

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україні вдалося ідентифікувати більшість тіл військовополонених, які загинули внаслідок російського теракту у селищі Оленівка.

25 липня Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк спростував заяву РФ, нібито удар по колонії в Оленівці було завдано ракетою HIMARS. 

Розслідувачі Медійної ініціативи за права людей дізналися, що під час теракту в Оленівці вибухи були як ззовні колонії, так і всередині. 

Маріуполь
російська армія
полонені
Донеччина
окуповані території
окупанти
Оленівка
Азовсталь
Офіс генпрокурора
воєнні злочини Росії
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