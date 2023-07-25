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В ООН спростували заяви РФ, начебто удар по колонії в Оленівці завдали ракетою HIMARS

25 липня, 2023 вiвторок
20:07
Війна з Росією Оленівка

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк спростував заяву РФ, нібито удар по колонії в Оленівці було завдано ракетою HIMARS

Відповідна заява була опублікована на сайті ООН.

Зазначається, що точні обставини трагедії досі не відомі, ООН проводитиме розслідування і надалі.

"Хоча точні обставини інциденту в ніч з 28 на 29 липня 2022 року залишаються нез’ясованими, доступна інформація та наш аналіз дозволяють Управлінню зробити висновок, що він не був спричинений ракетою HIMARS. За наявною інформацією на даному етапі неможливо встановити ні конкретне джерело вибуху, ні точний напрямок, звідки міг бути постріл зі зброї. Офіс продовжуватиме слідкувати за інцидентом, відповідно до свого досвіду та повноважень", - йдеться у заяві.

Тюрк наголосив, що військовополонені, які отримали поранення або загинули в Оленівці, та члени їхніх сімей заслуговують на те, щоб правда була розкрита, а винні були покарані. Він також розповів, що представники ООН зустрілися з родинами постраждалих, проте так і не отримали доступ до колонії.

"Російська Федерація не надала задовільних гарантій щодо безпечного доступу ООН для відвідування колонії та не відповіла на загальні запити Управління ООН з прав людини на доступ до територій України, тимчасово окупованих Росією", - повідомив Тюрк.

Що відомо про російський теракт в Оленівці

29 липня 2022 року росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці Донецької області, де тримали українських полонених. Унаслідок обстрілу загинуло близько 40 людей, ще 130 отримали поранення. 

Пізніше міноборони Росії запросило експертів, фахівців з ООН і Червоного Хреста на місце теракту в Оленівці. Утім доступ представникам ЧХ до місця трагедії не дала

Головком ЗСУ Валерій Залужний заявив, що звірства росіян, які вони творять над нашими військовополоненими, викликають лють, і Україна помститься за кожного загиблого чи скаліченого. СБУ, ЗСУ та розвідка вимагали від ООН та Червоного Хреста приїхати на місце теракту.

30 липня 2022 року Україна розпочала процедуру повернення тіл загиблих від теракту в Оленівці. Повернути вдалося 54 тіла.

У відповідь на російський теракт Верховна Рада закликала світ визнати РФ державою-терористом і посилити санкції у зв'язку з вбивством українських військовополонених.

Генсекретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що збирається створити місію для з'ясовування обставин вбивства українських військовополонених в Оленівці. Її створили 23 серпня 2022 року. 

5 січня Гутерреш розпустив місію з встановлення обставин загибелі українських військовополонених. Пізніше в ООН заявили, що місія до колонії в Оленівці все ще можлива.

26 червня Лубінець повідомив, що у колонії в Оленівці досі перебувають українські військовополонені. 

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україні вдалося ідентифікувати більшість тіл військовополонених, які загинули внаслідок російського теракту у селищі Оленівка.

Донеччина
Оленівка
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