Про це йдеться в розслідуванні Медійної ініціативи за права людей.

"Свідки говорять, що загалом у ніч на 29 липня в Оленівці сталося три вибухи. Один - за територією колонії. Два - у бараці, де утримували 193 азовців", - йдеться у матеріалі.

Перший вибух стався в районі вхідних воріт, які відділяли головне приміщення від умовної кухні, а другий, ймовірно, в кутку за так званою будкою, де азовці проводили нараду. Саме там утворилась діра у стіні, якої немає на жодному з фото колонії.

Проте, що вибухнуло досі не відомо.

Військовополонений з "Азову" Богдан став свідком вибухів. Він був у бараці на промці приблизно о 10:00 ранку 29 липня 2022 року.

"Усі ліжка були звалені в купу, їх розсували, аби діставати тіла. Загиблих виносили у невеличкий коридор, я мав їх розпізнавати. Утім багатьох упізнати було майже неможливо", - згадує боєць.

Фото: МІПЛ

Богдана повели в промзону. Перші тіла він побачив під парканом на алеї поблизу будівлі адміністрації. Там йому дали маркер і сказали опізнавати тіла.

Першими чоловік опізнав хлопців із позивними Схід, Лямур, Джонс та Море. Далі його повели в барак, в якому сталися вибухи. Там, зі слів Богдана, працювали три так званих слідчих. Говорить, що то були "ДНРівці", але на фото, які знайшла МІПЛ, помітні представники Слідчого комітету РФ. Можливо, вони приєдналися пізніше.

Зайшовши в барак, Богдан побачив, що один із вибухів стався в районі вхідних дверей: "Їх просто винесло, одну частину вирвало зі шматком стіни.

Другий вибух, підтверджує він, стався позаду інженерної будки, повністю проламавши дах та пробивши частину стіни. Однак ні на відео, ні на інших оприлюднених Росією фото цієї частини барака не видно, хоча наслідки трагедії приїхали фільмувати численні представники російських так званих медіа. На одному з відео, коли камера йшла ліворуч від входу, чути голос за кадром: "А це не знімати".

Хлопець додає, що переважна більшість азовців загинула в зоні цих двох вибухів. Він згадує, що приблизно об 11:00-12:00 29 липня охоронці сказали полоненим, котрі працювали в бараці, перейти до сусідньої будівлі - обідати. Богдан трохи затримався і на власні очі побачив, як охорона виймала з мішків уламки від снарядів.

"Уламки з’явилися в бараці пізніше. Їх туди принесли напередодні приїзду журналістів. Ті працювали в бараці десь півтори години, а після нам сказали повернутися до роботи", - пояснив боєць і додав, що знайшов інший уламок. Припускає, що від керованого артилерійського боєприпасу "Краснополь".

Що відомо про російський теракт в Оленівці

29 липня 2022 року росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці Донецької області, де тримали українських полонених. Унаслідок обстрілу загинуло близько 40 людей, ще 130 отримали поранення.

Пізніше міноборони Росії запросило експертів, фахівців з ООН і Червоного Хреста на місце теракту в Оленівці. Утім доступ представникам ЧХ до місця трагедії не дала.

Головком ЗСУ Валерій Залужний заявив, що звірства росіян, які вони творять над нашими військовополоненими, викликають лють, і Україна помститься за кожного загиблого чи скаліченого. СБУ, ЗСУ та розвідка вимагали від ООН та Червоного Хреста приїхати на місце теракту.

30 липня 2022 року Україна розпочала процедуру повернення тіл загиблих від теракту в Оленівці. Повернути вдалося 54 тіла.

У відповідь на російський теракт Верховна Рада закликала світ визнати РФ державою-терористом і посилити санкції у зв'язку з вбивством українських військовополонених.

Генсекретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що збирається створити місію для з'ясовування обставин вбивства українських військовополонених в Оленівці. Її створили 23 серпня 2022 року.

5 січня Гутерреш розпустив місію з встановлення обставин загибелі українських військовополонених. Пізніше в ООН заявили, що місія до колонії в Оленівці все ще можлива.

26 червня Лубінець повідомив, що у колонії в Оленівці досі перебувають українські військовополонені.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україні вдалося ідентифікувати більшість тіл військовополонених, які загинули внаслідок російського теракту у селищі Оленівка.

25 липня Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк спростував заяву РФ, нібито удар по колонії в Оленівці було завдано ракетою HIMARS.