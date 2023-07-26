Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Під час теракту в Оленівці вибухи були як ззовні колонії, так і всередині, - розслідувачі

Під час теракту в Оленівці вибухи були як ззовні колонії, так і всередині, - розслідувачі

26 липня, 2023 середа
18:39
Війна з Росією Оленівка. Місце трагедії

Повідомляється, що загалом у ніч теракту в Оленівській колонії сталося три вибухи. Один ззовні, а інші два — всередині

Про це йдеться в розслідуванні Медійної ініціативи за права людей.

"Свідки говорять, що загалом у ніч на 29 липня в Оленівці сталося три вибухи. Один - за територією колонії. Два - у бараці, де утримували 193 азовців", - йдеться у матеріалі.

Перший вибух стався в районі вхідних воріт, які відділяли головне приміщення від умовної кухні, а другий, ймовірно, в кутку за так званою будкою, де азовці проводили нараду. Саме там утворилась діра у стіні, якої немає на жодному з фото колонії.

Проте, що вибухнуло досі не відомо.

Військовополонений з "Азову" Богдан став свідком вибухів. Він був у бараці на промці приблизно о 10:00 ранку 29 липня 2022 року.

"Усі ліжка були звалені в купу, їх розсували, аби діставати тіла. Загиблих виносили у невеличкий коридор, я мав їх розпізнавати. Утім багатьох упізнати було майже неможливо", - згадує боєць.

Фото: МІПЛ

Богдана повели в промзону. Перші тіла він побачив під парканом на алеї поблизу будівлі адміністрації. Там йому дали маркер і сказали опізнавати тіла.

Першими чоловік опізнав хлопців із позивними Схід, Лямур, Джонс та Море. Далі його повели в барак, в якому сталися вибухи. Там, зі слів Богдана, працювали три так званих слідчих. Говорить, що то були "ДНРівці", але на фото, які знайшла МІПЛ, помітні представники Слідчого комітету РФ. Можливо, вони приєдналися пізніше.

Зайшовши в барак, Богдан побачив, що один із вибухів стався в районі вхідних дверей: "Їх просто винесло, одну частину вирвало зі шматком стіни.

Другий вибух, підтверджує він, стався позаду інженерної будки, повністю проламавши дах та пробивши частину стіни. Однак ні на відео, ні на інших оприлюднених Росією фото цієї частини барака не видно, хоча наслідки трагедії приїхали фільмувати численні представники російських так званих медіа. На одному з відео, коли камера йшла ліворуч від входу, чути голос за кадром: "А це не знімати".

Хлопець додає, що переважна більшість азовців загинула в зоні цих двох вибухів. Він згадує, що приблизно об 11:00-12:00 29 липня охоронці сказали полоненим, котрі працювали в бараці, перейти до сусідньої будівлі - обідати. Богдан трохи затримався і на власні очі побачив, як охорона виймала з мішків уламки від снарядів.

"Уламки з’явилися в бараці пізніше. Їх туди принесли напередодні приїзду журналістів. Ті працювали в бараці десь півтори години, а після нам сказали повернутися до роботи", - пояснив боєць і додав, що знайшов інший уламок. Припускає, що від керованого артилерійського боєприпасу "Краснополь".

Що відомо про російський теракт в Оленівці

29 липня 2022 року росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці Донецької області, де тримали українських полонених. Унаслідок обстрілу загинуло близько 40 людей, ще 130 отримали поранення. 

Пізніше міноборони Росії запросило експертів, фахівців з ООН і Червоного Хреста на місце теракту в Оленівці. Утім доступ представникам ЧХ до місця трагедії не дала

Головком ЗСУ Валерій Залужний заявив, що звірства росіян, які вони творять над нашими військовополоненими, викликають лють, і Україна помститься за кожного загиблого чи скаліченого. СБУ, ЗСУ та розвідка вимагали від ООН та Червоного Хреста приїхати на місце теракту.

30 липня 2022 року Україна розпочала процедуру повернення тіл загиблих від теракту в Оленівці. Повернути вдалося 54 тіла.

У відповідь на російський теракт Верховна Рада закликала світ визнати РФ державою-терористом і посилити санкції у зв'язку з вбивством українських військовополонених.

Генсекретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що збирається створити місію для з'ясовування обставин вбивства українських військовополонених в Оленівці. Її створили 23 серпня 2022 року. 

5 січня Гутерреш розпустив місію з встановлення обставин загибелі українських військовополонених. Пізніше в ООН заявили, що місія до колонії в Оленівці все ще можлива.

26 червня Лубінець повідомив, що у колонії в Оленівці досі перебувають українські військовополонені. 

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україні вдалося ідентифікувати більшість тіл військовополонених, які загинули внаслідок російського теракту у селищі Оленівка.

25 липня Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк спростував заяву РФ, нібито удар по колонії в Оленівці було завдано ракетою HIMARS.  

Новини
російська армія
полонені
Нацгвардiя
окупанти
Азовсталь
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Євген Дикий
25 липня, 2023 вiвторок
Протягом місяця ЗСУ прогризуть лінію оборони противника на півдні, - екскомандир роти батальйону "Айдар" Дикий
Дніпро-1
26 липня, 2023 середа
Ліга чемпіонів: результати перших матчів другого кваліфікаційного раунду
26 липня, 2023 середа
Росія атакувала Харківщину "шахедами": є влучання у промислові об'єкти
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.8
    Купівля 36.8
    Продаж 37.56
  • EUR
    Купівля 40.83
    Продаж 41.82
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
26 липня
19:10
Володимир Зеленський
Зеленський вніс у Раду законопроєкти про продовження воєнного стану і загальної мобілізації
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 518 дня війни: Рабіновичу повідомили про підозру у держзраді, а Зеленський заявив про підсилення ППО України
18:54
Війна проти Росії ЗСУ
Під щільним вогнем ворожої авіації та артилерії Сили оборони відбили атаки в районі Авдіївки, – Генштаб 
18:53
корупція
Насіров залишається під вартою з можливістю внесення застави у 261 млн грн
18:52
Ексклюзив
Наступне показове судилище у РФ над бійцями батальйону "Айдар" відбудеться 15 серпня, - сестра бійця Ігоря Гайохи
18:26
НАТО, державний прапор України
НАТО посилить спостереження та розвідку в Чорноморському регіоні після виходу РФ із "зернової угоди"
18:07
OPINION
Олександр Вільчинський
Ferox gens* 
17:52
Геннадій Труханов
ВАКС відмовився накладати додаткові обов’язки на Труханова й інших обвинувачених у справі заводу "Краян"
17:38
Держдума РФ
В Україні заочно винесли вироки 18 депутатам держдуми РФ, справи ще 73 російських посадовців передадуть до суду
17:19
Віктор Пшонка
Європейський суд постановив зняти санкції ЄС з ексгенпрокурора України Пшонки і його сина
17:05
збита ракета, Київ 9 травня
Українська ППО знищила 2 крилаті ракети на Вінниччині
17:04
Ексклюзив
ЗСУ
Антонівський міст залишається гарячою точкою, - Хлань
16:57
"Пекельна Хоругва, або Козацьке Різдво"
Український фільм "Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке" з'явився на Netflix
16:52
Василь Малюк
У СБУ вперше підтвердили причетність до атаки на Кримський міст у 2022 році
16:46
військкомат
Перевірки військкоматів: ДБР оголосило 21 підозру, почали моніторинг способу життя 102 працівників ТЦК
16:40
Порошенко привіз техніку підрозділам ППО, які прикривають південь
16:35
ЗСУ
ЗСУ успішно ведуть наступ на південному фланзі довкола Бахмута, - Маляр
16:23
премія Франка
Серед переможців - фільм "Колапс: як українці зруйнували імперію зла": оголосили лауреатів премії Франка
16:22
безпілотник
Військові 93-ї бригади створили унікальний комплекс радіоелектронної розвідки
16:02
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Піймати зрадника. Що не так з підозрами Мураєву та Рабиновичу?
16:00
Ексклюзив
ЗСУ
На Вугледарському напрямку ворог зрозумів, що боротися з 72-ю бригадою важко, - командир кулеметного взводу Кішак
15:55
хмарна погода
У більшості регіонів України очікуються дощі, проте на сході буде сухо: прогноз погоди на 27 липня від Наталки Діденко
15:45
Оновлено
Міна на одеському пляжі
На узбережжі Миколаївщини та Одещини здетонували міни
15:35
ЄС
Посли ЄС погодили введення додаткових санкцій щодо Білорусі
15:22
Підводний ракетоносій, Чорне море, флот РФ
РФ готує кораблі та авіацію для блокади районів Чорного моря
15:05
Ексклюзив
ЗСУ
РФ штурмує три напрямки, ЗСУ лишаються на своїх рубежах і завдають значних втрат, - очільник Куп'янської РВА
14:58
російські сайти
У Латвії заблокували три сайти, які поширювали пропаганду РФ
14:57
олімпіада 2024
Росія та Білорусь не отримали від МОК запрошення на Олімпіаду-2024
14:54
Ексклюзив
Карта бойових_2507_eng
Сили оборони перебувають у Бахмуті й звідти видавлюють ворога, - заступник командира батальйону "Свобода" Назаренко
14:49
У Києві на блокпосту водій збив двох військовослужбовців
Без права внесення застави: суд арештував на 2 місяці водія, який на смерть збив військового на блокпості у Києві
14:33
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:09
Наталія Мосейчук
У Росії оголосили в розшук українську телеведучу Наталію Мосейчук
14:06
OPINION
Павло Клімкін
Новий куплет українсько-польської пісні Путіна
14:01
Найбільш швидкий та бюджетний: росіяни закрили ще один коридор для виїзду з ТОТ
13:57
"Світ має реагувати на ганебні судилища": Лубінець про "процес" над бійцями батальйону "Айдар" у РФ
13:56
Партнерський матеріал
Slots City Foundation розпочинає новий проєкт – безкоштовний ремонт дронів для військових спільно з благодійним фондом VOL
13:38
початок Другої світової війни
У держдумі РФ запропонували переглянути дату початку Другої світової війни
13:22
На Одещині прикордонники запобігли вивезенню за кордон "королеви оркестру" італійського майстра Антоніо Страдіварі
На Одещині прикордонники не дали вивезти за кордон скрипку Страдіварі
13:17
СБУ затримала агента РФ
СБУ затримала чоловіка, який під виглядом студента збирав дані про оборону Київщини
13:09
Ексклюзив
Карта Луганщина вся 25.07.23
Карта бойових дій за період 18-24 липня: на фронті йде розмін контрнаступами. В ЗСУ є успіхи та втрати
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV