Про це він розказав в етері Еспресо.

"До того теракту я вже два місяці перебував у колонії Оленівки й трохи змирився, тому був готовий до будь-яких підступних планів. Адже очікувати саме такого ніхто не міг. У кожного були свої здогадки, чому нас переселяють в окремий цех. Однак передбачити подібного роду теракту ми не могли", - розказав боєць бригади "Азов".

Крафт зазначив, що дуже добре, що журналістами підіймаються теми полонених та страти в Оленівці, тому що це має набувати суспільного резонансу, щоб ніхто не забував тих подій, які відбулися.

"Зараз понад 700 бійців саме нашого підрозділу "Азов" перебувають у полоні, ще більше у полоні військових з суміжних підрозділів, які допомагали нам боронити Маріуполь. Про це треба постійно нагадувати, бо люди іноді забувають", - сказав боєць.

Що відомо про російський теракт в Оленівці

29 липня 2022 року росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці Донецької області, де тримали українських полонених. Унаслідок обстрілу загинуло близько 40 людей, ще 130 отримали поранення.

Пізніше міноборони Росії запросило експертів, фахівців з ООН і Червоного Хреста на місце теракту в Оленівці. Утім доступ представникам ЧХ до місця трагедії не дала.

Головком ЗСУ Валерій Залужний заявив, що звірства росіян, які вони творять над нашими військовополоненими, викликають лють, і Україна помститься за кожного загиблого чи скаліченого. СБУ, ЗСУ та розвідка вимагали від ООН та Червоного Хреста приїхати на місце теракту.

30 липня 2022 року Україна розпочала процедуру повернення тіл загиблих від теракту в Оленівці. Повернути вдалося 54 тіла.

У відповідь на російський теракт Верховна Рада закликала світ визнати РФ державою-терористом і посилити санкції у зв'язку з вбивством українських військовополонених.

Генсекретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що збирається створити місію для з'ясовування обставин вбивства українських військовополонених в Оленівці. Її створили 23 серпня 2022 року.

5 січня Гутерреш розпустив місію з встановлення обставин загибелі українських військовополонених. Пізніше в ООН заявили, що місія до колонії в Оленівці все ще можлива.

26 червня Лубінець повідомив, що у колонії в Оленівці досі перебувають українські військовополонені.

7 липня Дмитро Лубінець проінформував , що Україні вдалося ідентифікувати більшість тіл військовополонених, які загинули внаслідок російського теракту у селищі Оленівка на Донеччині

25 липня в ООН спростували заяви РФ, начебто удар по колонії в Оленівці завдали ракетою HIMARS