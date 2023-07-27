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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією За кілька днів до теракту в Оленівці росіяни зібрали список військовополонених і перевели їх в інший барак, - співзасновниця Асоціації родин захисників Азовсталі Хомерікі
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За кілька днів до теракту в Оленівці росіяни зібрали список військовополонених і перевели їх в інший барак, - співзасновниця Асоціації родин захисників Азовсталі Хомерікі

27 липня, 2023 четвер
17:02
Війна з Росією Оленівка. Місце трагедії

Співзасновниця Асоціації родин захисників Азовсталі Маріанна Хомерікі зазначила, що росіяни вбили в Оленівці 53 українських захисників, щоб їх не обміняли

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Зі свідчень хлопців, яких обміняли, які були свідками теракту в Оленівці й повернулися, які були в цьому бараці, нам відомо, що за кілька днів до теракту росіяни зібрали список військовополонених. Їх перевели в інший барак, в якому вони ніколи не були, не пояснюючи жодних причин. Є свідчення, що хлопці бачили й знають, де саме закладалася вибухівка, як це відбувалося. Тобто, усе було сплановано й організовано росіянами", - наголосила Хомерікі.

Співзасновниця Асоціації родин захисників Азовсталі Маріанна Хомерікі також додала, що росіяни хотіли вбити наших захисників, щоб їх не обміняли.

"Росіяни вбили 53 людини, але були наміри вбити ще більше хлопців. Вони хотіли знищити весь цей барак", - підкреслила Хомерікі.

Що відомо про російський теракт в Оленівці

29 липня 2022 року росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці Донецької області, де тримали українських полонених. Унаслідок обстрілу загинуло близько 40 людей, ще 130 отримали поранення. 

Пізніше міноборони Росії запросило експертів, фахівців з ООН і Червоного Хреста на місце теракту в Оленівці. Утім доступ представникам ЧХ до місця трагедії не дала

Головком ЗСУ Валерій Залужний заявив, що звірства росіян, які вони творять над нашими військовополоненими, викликають лють, і Україна помститься за кожного загиблого чи скаліченого. СБУ, ЗСУ та розвідка вимагали від ООН та Червоного Хреста приїхати на місце теракту.

30 липня 2022 року Україна розпочала процедуру повернення тіл загиблих від теракту в Оленівці. Повернути вдалося 54 тіла.

У відповідь на російський теракт Верховна Рада закликала світ визнати РФ державою-терористом і посилити санкції у зв'язку з вбивством українських військовополонених.

Генсекретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що збирається створити місію для з'ясовування обставин вбивства українських військовополонених в Оленівці. Її створили 23 серпня 2022 року. 

5 січня Гутерреш розпустив місію з встановлення обставин загибелі українських військовополонених. Пізніше в ООН заявили, що місія до колонії в Оленівці все ще можлива.

26 червня Лубінець повідомив, що у колонії в Оленівці досі перебувають українські військовополонені. 

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україні вдалося ідентифікувати більшість тіл військовополонених, які загин

Новини
полонені
Донеччина
Оленівка
Азовсталь
геноцид українців
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