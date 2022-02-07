"Омікрон" спричиняє 9 смертей на 1 тис. захворювань, - Ляшко

Про це заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко.



"Новий звіт від CDC показує, що "Омікрон"-хвиля в середньому спричиняє 9 смертей на 1000 випадків захворювань, тоді як під час "Дельта"-хвилі помирало в середньому 13 людей із 1000 інфікованих", - розповів він.



За словами міністра, потужніша система тестування (понад 100 тис. ПЛР-тестувань та понад 80 тис. антигенів за добу) дозволяє фіксувати більше заражень, витримуючи середньоєвропейський рівень тестувань.



"Зазначу, що завдяки вакцинації при 40 тис. випадків на добу ми маємо не більше 4 тис. госпіталізованих. Тобто лише кожен десятий виявлений випадок госпіталізується. Під час осінньої хвилі ми госпіталізували кожного четвертого", - зазначив Віктор Ляшко.

Нагадаємо, раніше у МОЗ заявили, що добова кількість COVID-хворих зросте до 60 тис. упродовж двох тижнів.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb