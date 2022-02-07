"Омікрон" спричиняє 9 смертей на 1 тис. захворювань, - Ляшко
Смертність штаму коронавірусу "Омікрон" становить 9 випадків на 1 тис. хворих, а в "Дельти" - 13 смертей на 1 тис. інфікованих
Про це заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко.
"Новий звіт від CDC показує, що "Омікрон"-хвиля в середньому спричиняє 9 смертей на 1000 випадків захворювань, тоді як під час "Дельта"-хвилі помирало в середньому 13 людей із 1000 інфікованих", - розповів він.
За словами міністра, потужніша система тестування (понад 100 тис. ПЛР-тестувань та понад 80 тис. антигенів за добу) дозволяє фіксувати більше заражень, витримуючи середньоєвропейський рівень тестувань.
"Зазначу, що завдяки вакцинації при 40 тис. випадків на добу ми маємо не більше 4 тис. госпіталізованих. Тобто лише кожен десятий виявлений випадок госпіталізується. Під час осінньої хвилі ми госпіталізували кожного четвертого", - зазначив Віктор Ляшко.
- Нагадаємо, раніше у МОЗ заявили, що добова кількість COVID-хворих зросте до 60 тис. упродовж двох тижнів.
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