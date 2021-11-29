Штам Омікрон: Японія закриває кордони для іноземців, Франція виявила вісім можливих заражень

Про це заявив прем'єрміністр Фуміо Кісіда, передає Japan Times.



В'їзд заборонять у тому числі бізнесмандрівникам, іноземним студентам та іноземним стажерам.



Натомість заборона на в'їзд не стосується іноземців, які повторно в'їжджають в Японію, а також громадян держави. Проте японці та іноземні резиденти, які повертаються до Японії з країн, де були підтверджені випадки заражень штамом Омікрон, після прибуття повинні будуть піти на самоізоляцію.



Водночас Франція заявила про 8 можливих випадків зараження штамом Омікрон.



Видання Reuters із посиланням на міністерство охорони здоров’я Франції повідомляє, що зараження новим штамом підозрюють у восьми осіб, які впродовж останніх 14 днів перебували у Південній Африці.



Наразі проводяться додаткові тести, а заражені та контактні особи перебувають на ізоляції.