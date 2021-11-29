Штам Омікрон: Японія закриває кордони для іноземців, Франція виявила вісім можливих заражень
З вівторка, 30 листопада, Японія повністю заборонить в'їзд іноземцям через загрозу поширення коронавірусного штаму Омікрон
Про це заявив прем'єрміністр Фуміо Кісіда, передає Japan Times.
В'їзд заборонять у тому числі бізнесмандрівникам, іноземним студентам та іноземним стажерам.
Натомість заборона на в'їзд не стосується іноземців, які повторно в'їжджають в Японію, а також громадян держави. Проте японці та іноземні резиденти, які повертаються до Японії з країн, де були підтверджені випадки заражень штамом Омікрон, після прибуття повинні будуть піти на самоізоляцію.
Водночас Франція заявила про 8 можливих випадків зараження штамом Омікрон.
Видання Reuters із посиланням на міністерство охорони здоров’я Франції повідомляє, що зараження новим штамом підозрюють у восьми осіб, які впродовж останніх 14 днів перебували у Південній Африці.
Наразі проводяться додаткові тести, а заражені та контактні особи перебувають на ізоляції.
- Нагадаємо, раніше у Британії виявили перші випадки зараження штамом "Омікрон".
- Через поширення "Омікрону" Ізраїль закрив кордон для іноземців, ізраїльська спецслужба ШАБАК відстежує кожне підозріле зараження коронавірусом.
- Новий штам також виявили у Бельгії, Ботсвані, Гонконгу, Німеччині, Італії, Нідерландах, Данії, Австралії та Канаді.
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