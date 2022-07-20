Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Як зазначається на сайті міністерства, Український центр оцінювання якості освіти створив відеоінструкцію для вступників, щоб вони могли заздалегідь ознайомитися з платформою й не хвилюватися під час тестування.

“Український центр оцінювання якості освіти розробив відеоінструкцію “Онлайн-тестувальник: як користуватися, про що пам’ятати учасникові”, що дозволить учасникам впевнено почуватися під час тестування, правильно позначати та змінювати відповіді”, - ідеться в повідомленні.

Розробники інструкції зазначили, що до національного мультипредметного тесту ввійдуть три дисципліни, а завдання відповідатимуть програмам ЗНО.

"НМТ складається з тьох блоків: українська мова, математика та історія України. На виконання завдань усіх блоків відведено 120 хвилин. Завдання НМТ відповідають змісту програм ЗНО з навчальних предметів", - пише міністерство.

Також вступники можуть дізнатися з відео, де знайти довідкові матеріали, у якій послідовності виконувати завдання, як змінити відповідь у разі необхідності, яким чином завершити роботу над тестом.

У відео наголошують, що тестування буде проводитися на спеціальній онлайн-платформі.

Мультипредметне тестування для всіх абітурієнтів почнеться за київським часом.

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