Онлайн-тестувальник: для вступників розробили відеоінструкцію зі складання мультипредметного тесту
Для вступників розробили відеоінструкцію зі складання мультипредметного тесту, що допоможе учасникам впевнено почуватися під час тестування та правильно позначати відповіді
Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.
Як зазначається на сайті міністерства, Український центр оцінювання якості освіти створив відеоінструкцію для вступників, щоб вони могли заздалегідь ознайомитися з платформою й не хвилюватися під час тестування.
“Український центр оцінювання якості освіти розробив відеоінструкцію “Онлайн-тестувальник: як користуватися, про що пам’ятати учасникові”, що дозволить учасникам впевнено почуватися під час тестування, правильно позначати та змінювати відповіді”, - ідеться в повідомленні.
Розробники інструкції зазначили, що до національного мультипредметного тесту ввійдуть три дисципліни, а завдання відповідатимуть програмам ЗНО.
"НМТ складається з тьох блоків: українська мова, математика та історія України. На виконання завдань усіх блоків відведено 120 хвилин. Завдання НМТ відповідають змісту програм ЗНО з навчальних предметів", - пише міністерство.
Також вступники можуть дізнатися з відео, де знайти довідкові матеріали, у якій послідовності виконувати завдання, як змінити відповідь у разі необхідності, яким чином завершити роботу над тестом.
У відео наголошують, що тестування буде проводитися на спеціальній онлайн-платформі.
- Мультипредметне тестування для всіх абітурієнтів почнеться за київським часом.
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