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Мультипредметне тестування для всіх абітурієнтів буде починатися за київським часом, - освітній омбудсмен

18 липня, 2022 понедiлок
17:26
Суспільство Графік національного мультипредметного тесту (НМТ)

Сергій Горбачов, освітній омбудсмен України, роз'яснив, що за регламентом проведення НМТ, тестування відбувається у комп'ютерному форматі, але за умови особистої присутності вступника

Про це йдеться в етері Еспресо.

Освітній омбудсмен України розповів про важливі аспекти щодо проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) для українських випускників.

"Буде лише один тест. Вступник складатиме іспит з трьох предметів: українська мова, математика, історія України. Під час проведення тесту випускник сам обирає, який час приділити тому чи іншому з трьох предметів, розуміючи, що кожний з цих предметів має різну вагу залежно від фаху вищого навчального закладу", - пояснив освітній омбудсмен.

Сергій Горбачов зазначив, що, за умовами проведення НМТ, центр тестування має бути обладнаний укриттям. Є жорсткий регламент проведення тестування, який відбувається у комп'ютерному форматі, але за умови особистої присутності абітурієнта.

"Якщо вступник складає тест на території, що підконтрольна українській владі, і знаходиться далеко від бойових дій, то він має абсолютні рівні права за регламентом НМТ. Якщо абітурієнт перебуває близько до зони бойових дій, то там також буде можливість взяти участь у НМТ. А от на окупованих територіях ми не можемо забезпечити проходження тестування. Ті, хто перебувають за кордоном України, мають можливість пройти тестування у багатьох країнах Європи в основну сесію, а у додаткову сесію, у серпні, можна буде пройти тест в інших країнах, у тому числі й у США та Канаді", - додав освітній омбудсмен.

Горбачов зауважив, що початок тестування відбувається за київським часом.

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