Мультипредметне тестування для всіх абітурієнтів буде починатися за київським часом, - освітній омбудсмен

Про це йдеться в етері Еспресо.



Освітній омбудсмен України розповів про важливі аспекти щодо проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) для українських випускників.

"Буде лише один тест. Вступник складатиме іспит з трьох предметів: українська мова, математика, історія України. Під час проведення тесту випускник сам обирає, який час приділити тому чи іншому з трьох предметів, розуміючи, що кожний з цих предметів має різну вагу залежно від фаху вищого навчального закладу", - пояснив освітній омбудсмен.



Сергій Горбачов зазначив, що, за умовами проведення НМТ, центр тестування має бути обладнаний укриттям. Є жорсткий регламент проведення тестування, який відбувається у комп'ютерному форматі, але за умови особистої присутності абітурієнта.



"Якщо вступник складає тест на території, що підконтрольна українській владі, і знаходиться далеко від бойових дій, то він має абсолютні рівні права за регламентом НМТ. Якщо абітурієнт перебуває близько до зони бойових дій, то там також буде можливість взяти участь у НМТ. А от на окупованих територіях ми не можемо забезпечити проходження тестування. Ті, хто перебувають за кордоном України, мають можливість пройти тестування у багатьох країнах Європи в основну сесію, а у додаткову сесію, у серпні, можна буде пройти тест в інших країнах, у тому числі й у США та Канаді", - додав освітній омбудсмен.



Горбачов зауважив, що початок тестування відбувається за київським часом.

Тестування у 21 області й Києві, а також у 23 країнах світу: в МОН роз'яснили особливості вступної кампанії – 2022

Майже 27 тисяч вступників планують складати мультипредметний тест за кордоном

Українські випускники можуть здати мультипредметний тест у двох американських містах