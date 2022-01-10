Оновлення Twitter: у соцмережі з’явиться функція фото- й відеореакцій на твіти
Twitter тестує нову функцію під назвою "цитування твіту із реакцією", де можна помістити копію твіту у фото чи відео замість того, щоб просто відповісти на нього текстом
Про це повідомляє The Verge.
Деякі користувачі й співробітники видання The Verge стурбовані тим, що твіти з реакціями в майбутньому можуть використовувати для переслідування. Зрештою, Twitter заявив, що для нього безпека людей є пріоритетом.
"Хоча ми не очікуємо, що нову функцію використовуватимуть на шкоду, ми будемо уважно стежити за використанням продукту та гарантувати, що будь-які зловживання розглядатимуться відповідно до правил Twitter", - заявила представниця компанії Вівіана Віволл.
Як працюватиме функція
Наразі вона доступна для обмеженого кола користувачів iOS.
У меню ретвіта буде кнопка "Цитувати твіт із реакцією". Після натискання можна буде зробити фото або ж відео. Також можна обрати медіаконтент з власної галереї.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.38
Купівля 27.38Продаж 27.64
-
EUR
Купівля 30.82Продаж 31.27
- Актуальне
- Важливе