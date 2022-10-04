ООН кишить російським сегментом, - експерший заступник генпрокурора Голомша

Про це йдеться в етері Еспресо.



"Від ООН ми не отримуємо відповідних реакцій, тому що у Швейцарії комісію по правах людини очолює полковник ГРУ, який ще й розслідував злочин MH-17 (17 липня 2014 року, був збитий лайнер компанії Malaysia Airlines, рейс MH17, у який потрапила ракета російського ЗРК Бук, – ред.) та звільнив представника України у місії ООН через те, що він не підписав висновок, за яким українська сторона збила літак. Треба підіймати на сполох, тому що російським сегментом кишить ООН, росіяни колабораціонували цю міжнародну організацію", - зазначив експерший заступник генпрокурора.



Микола Голомша додав, що при підготовці місії МАГАТЕ з 17 членів комісії було 15 проросійських, серед них був тільки один поляк і один литовець.



"Тому, ми зараз повинні не пасти задніх, а маємо все робити, аби впливати на цю організацію, тому що Росію задовольняє, що ми тут махаємо руками й говоримо, що організація недієва. Адже ми маємо діяти по кожному випадку, обстрілам, злочинам. Повинні скликати Раду Безпеки, щоб було відповідне та дієве реагування і потім, щоб нам не говорили, що ми не ставили подібних питань і вчасно не реагували", - підкреслив Голомша.

30 вересня Росія застосувала право вето до резолюції Радбезу ООН, яка засуджує анексію тимчасово окупованих українських територій

1 жовтня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оголосив, що Україна офіційно повідомила Міжнародний суд ООН про порушення Росією його наказу про тимчасові заходи у зв’язку з анексією чотирьох українських областей

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