ООН направить до Афганістану гуманітарну допомогу

Про це передає Інтерфакс-Україна.

"Найближчим часом в УВКБ планують направити три літаки з гуманітарною допомогою в узбецьке місто Термез, щоб потім через пункт прикордонного пропуску Хайратон доставити її на вантажівках в Мазарі-Шаріф. Перший літак прибуде в Термез у середині жовтня", - йдеться в повідомленні.

У ООН запросили $606 млн на операції в Афганістані, але отримано лише 35% цієї суми.

Представник УВКБ Бабар Балох повідомив, що управління працює над створенням логістичних центрів у прикордонних з Афганістаном країнах, щоб надавати підтримку внутрішніс переселенців.

"Ночами вже стає холодно, і людям, які залишилися без даху над головою, потрібна термінова допомога", - зазначив Балох.



За його словами, кількість афганців, які потребують підтримки, досягла 20 млн.

В ООН заявили, що 5% афганських сімей забезпечені нормальним харчуванням.