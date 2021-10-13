ООН направить до Афганістану гуманітарну допомогу
Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) направить літаки з гумдопомогою в Афганістан
Про це передає Інтерфакс-Україна.
"Найближчим часом в УВКБ планують направити три літаки з гуманітарною допомогою в узбецьке місто Термез, щоб потім через пункт прикордонного пропуску Хайратон доставити її на вантажівках в Мазарі-Шаріф. Перший літак прибуде в Термез у середині жовтня", - йдеться в повідомленні.
У ООН запросили $606 млн на операції в Афганістані, але отримано лише 35% цієї суми.
Представник УВКБ Бабар Балох повідомив, що управління працює над створенням логістичних центрів у прикордонних з Афганістаном країнах, щоб надавати підтримку внутрішніс переселенців.
"Ночами вже стає холодно, і людям, які залишилися без даху над головою, потрібна термінова допомога", - зазначив Балох.
За його словами, кількість афганців, які потребують підтримки, досягла 20 млн.
В ООН заявили, що 5% афганських сімей забезпечені нормальним харчуванням.
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