ООН планує сприяти вакцинації 40% населення Землі до кінця року
ООН та ВООЗ оголосили про план щодо повної вакцинації 40% населення Землі від COVID-19 до кінця 2021 року та 70% до середини 2022 року
Про це повідомляє The National.
Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що у світі виробляється кількість вакцин для досягнення цієї мети.
План передбачає, що країни ООН розподілятимуть дози вакцин, передаватимуть технології та робитимуть інші , які допоможуть біднішим країнам отримати достатньо вакцин .
"Держави-члени повинні зробити усе, що необхідно для успіху стратегії", - сказав Гутерреш.
Очільник ООН закликав G20 "зібрати" кошти та "втілити цю стратегію в реальність".
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