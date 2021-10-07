ООН планує сприяти вакцинації 40% населення Землі до кінця року

Про це повідомляє The National.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що у світі виробляється кількість вакцин для досягнення цієї мети.

План передбачає, що країни ООН розподілятимуть дози вакцин, передаватимуть технології та робитимуть інші , які допоможуть біднішим країнам отримати достатньо вакцин .



"Держави-члени повинні зробити усе, що необхідно для успіху стратегії", - сказав Гутерреш.

Очільник ООН закликав G20 "зібрати" кошти та "втілити цю стратегію в реальність".



