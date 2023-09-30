ООН виділить $123 млн для зимової допомоги українцям, які постраждали від війни

Про це йдеться у звіті УВКБ.

Планується, що грошову допомогу на зимові енергетичні потреби отримають 450 тисяч людей в Україні. Ще 15 750 людей забезпечать житлом або засобами обігріву. Це передбачає оплату оренди для 1350 сімей переселенців, які зараз проживають у гуртожитках. Також у цю допомогу входять набори швидкої термоізоляції для 3000 сімей та 938 твердопаливних обігрівачів для сільських будинків.

Крім того, 250 тисяч людей забезпечать непродовольчими товарами, зокрема термоковдрами, кухонними гарнітурами, матрацами, спальними мішками, лампами, термосами та рушниками. Ще 62 250 людей отримають зимові куртки й черевики.

Також ООН відремонтує системи опалення й електропостачання у 362 будівлях, де проживають 18 тисяч людей. Крім того, в ООН підготували генератори для 104 тисяч людей, які розподілятимуться в разі потреби.

Загалом ООН обіцяє допомогти в Україні 900 тисячам людей, які постраждали від війни.

Водночас у Молдові додаткову грошову допомогу на зимові потреби отримають 55 тисяч людей. Також ООН надасть підтримку понад 20 громадським приміщенням — центрам для біженців і догляду за дітьми.