ООН заявила про достовірні свідчення застосування Росією касетних бомб в Україні
Управління ООН з прав людини отримало "достовірні повідомлення" про декілька випадків використання російськими силами касетних боєприпасів у населених пунктах України
Про це заявила прессекретарка Управління ООН з прав людини Ліз Тросселл, повідомляє Reuters.
Вона зазначила, що невибіркове використання такої зброї може вважатися військовими злочинами.
"У зв’язку з їх впливом на широку зону використання касетних боєприпасів у населених пунктах несумісне з принципами міжнародного гуманітарного права, які регулюють ведення бойових дій", - сказала Ліз Тросселл у Женеві у п'ятницю, 11 березня.
"Ми нагадуємо російській владі, що спрямовані напади на цивільне населення та цивільні об’єкти, а також так звані територіальні бомбардування міст і сіл та інші форми невибіркового нападу заборонені міжнародним правом і можуть вважатися військовими злочинами", - підкреслила представниця ООН.
Відповідаючи на запитання про потенційні зміни в політиці Facebook, які дозволять деяким користувачам закликати до насильства проти росіян і російських солдатів, Троссел назвала це "тривожним" і сказала, що її офіс підніме це питання в організації.
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